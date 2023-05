Maltempo Emilia-Romagna, nuova allerta rossa per una forte perturbazione in arrivo

Le conseguenze delle alluvioni in Emilia Romagna che nei giorni scorsi hanno interessato soprattutto Ravennate e Imolese hanno creato danni ingenti e grossi disagi in tutto il territorio, maggiormente colpite le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Modena. Almeno 1 miliardo di euro i danni. Una nuova perturbazione sta per attraversare l'Emilia-Romagna e la Protezione civile ha emesso un'allerta rossa che riguarda soprattutto i territori già colpiti.

«Si invita la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare nei pressi di corsi d'acqua», mettono in guardia il comune e la città metropolitana di Bologna. A causa delle piogge attese domani sono previste infatti «piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare e montano centro-orientale».