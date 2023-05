Maltempo Emilia Romagna: crollata una casa a causa di una frana. Un morto

Maltempo in Emilia Romagna. I fiumi sono esondati nelle città causando danni gravi e facendo sì che oltre 250 persone nel Ravennate evacuassero la zona. A Fontanelice, in provincia di Bologna, è crollata una casa a causa di una frana: una persona è stata trovata morta. Attualmente i vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre il corpo dalle macerie.

«E' una situazione molto difficile, è crollato un pezzo di argine e abbiamo evacuato una frazione predisponendo il palazzetto per l'accoglienza", ha detto all'ANSA Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese. «Abbiamo chiuso le scuole per precauzione - prosegue il sindaco - e ci sono grossi disagi agli spostamenti per lo stop dei treni e per l'acqua che ha invaso la via Emilia. Il quantitativo di pioggia caduto è molto elevato, - ha detto il sindaco Matteo Lepore - bisogna prestare molta prudenza. Nonostante i disagi dobbiamo continuare a monitorare e lavorare». Alcune scuole sono state chiuse e i treni sono stati fermati nelle stazioni.

Inoltre, un uomo di oltre 80 anni è morto in mattinata a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.