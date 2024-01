Bollette roventi - Panorama in edicola

Nel buco nero delle bollette

Difficoltà di orientarsi tra decine di proposte, contratti-civetta che nascondono forti aumenti, fino ad arrivare a vere frodi da parte di sedicenti incaricati dalle società di gas e luce. Il passaggio al mercato libero per la fornitura del metano da gennaio (e dal prossimo luglio per quello dell'energia elettrica) moltiplica il caos delle offerte. Quattro milioni e mezzo di famiglie italiane si trovano a dover scegliere per una nuova distribuzione. E non conoscere meccanismi e opzioni può riservare sorprese molto costose.

La riscossa dei sessantenni

Hanno maggiore esperienza e, dal punto di vista professionale, sono più gestibili dei giovani. Dopo i licenziamenti di massa, soprattutto tra i dipendenti in età avanzata, le aziende cercano le competenze dei «baby boomer». Si tratta di un'inversione che sta cambiando ruoli consolidati.

Salvare l'acciaio italiano

C'è la questione dell'ex-Ilva. E ci sono altri impianti in sofferenza a Piombino. A Nord, invece, le imprese si aggiornano. È più che mai urgente un piano nazionale per il settore. Intanto l'Europa impone una difficilissima transizione verde.

Attacco in corso

Le aziende italiane sono in ritardo nelle difese contro gli hacker (ormai subiscono un'infiltrazione ogni 39 secondi, con una crescita del 40% rispetto al 2022). Gli investimenti sono ancora inadeguati e gli effetti costosi: con realtà produttive che, causa «ignoranza digitale», arrivano a dover sborsare milioni di euro.

Baby gang, arrivano le nuove leve

Ragazze (sempre più piccole) che si scagliano contro altre ragazze. Bande di minorenni che delinquono spartendosi le zone. Tutto per i soldi, per l'emulazione, ma anche per un semplice senso della sopraffazione.