La speleologa nella grotta a Bergamo è salva ed è stata portata in superficie

La speleologa Ottavia Piana è stata portata fuori dalla grotta dagli operatori del Soccorso Alpino. La donna, 31 anni, era rimasta bloccata nel pomeriggio di domenica 2 giugno in una grotta a Fonteno in provincia di Bergamo a 150 metri di profondità ed è stata poco dopo raggiunta dai tecnici del Soccorso alpino. Una volta fuori dalla grotta, la speleologa è stata subito trasportata in ospedale in elicottero.