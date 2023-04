Balneari, la Corte UE: "No al rinnovo automatico delle concessioni"

La Corte di giustizia dell'Unione Europea si pronuncia sulle concessioni balneari in Italia e impone uno stop alla linea del governo dicendo "no al rinnovo automatico concessioni". Secondo la Corte "le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente". I giudici si sono espressi in merito alla vertenza in atto tra l'Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato e il comune di Ginosa (Taranto): "I giudici nazionali e le autorità amministrative" italiane "sono tenuti ad applicare le norme pertinenti" del diritto europeo, "disapplicando le disposizioni nazionali non conformi", aggiunge la Corte.



ZVB

2023-04-20 09:59