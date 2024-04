Torna lo stile Cowboy

È ormai dal 2022 che i camperos hanno preso possesso dei nostri guardaroba, sia d’inverno che d’estate, sono considerati una tendenza fissa soprattutto tra i giovanissimi. Ma dopo i look western super cool del film Barbie, la collezione Fall 2024 menswear di Louis Vuitton firmata da Pharrell e Beyoncé che ci ha dedicato un intero album, non potevamo che aspettarci lo sbocciare del cowboy core tra le tendenze di stagione. Persino Kim Kardashian ha preso sotto la sua ala questo trend e si è divertita sfoggiando un tipico cappello da cowgirl abbinandolo a un bikini dalla fantasia pitonata.

Ma come può una calzatura realizzata per necessità, senza nessuna caratteristica che può accomunarla alla moda, finire in passerella? La prima a sdoganare l'utilizzo dei texani al di fuori delle pellicole cinematografiche fu Dale Evans nel 1954, un'attrice americana che ha iniziato a indossare gli stivali anche nel tempo libero.

I camperos invece hanno alle spalle una storia secolare che si può collocare tra l’Ottocento e il Novecento: i classici stivali utilizzati dagli Europei non erano adatti alle insidie del Far West, perciò non solo gli indumenti diventano più ruvidi e resistenti nei tessuti, ma anche le calzature vengono realizzate con pelle dura, pensata per contrastare i possibili morsi di serpenti, mentre la punta dello stivale si curva all’insù per facilitare la salita a cavallo e permettere al piede di entrare nelle staffe con semplicità.

Non molti sanno che le origini di questo trend arrivano da lontano, risalenti a più della metà dell’Ottocento, quando i colonizzatori partiti alla volta dell’ovest hanno affrontato temperature anomale e reinventato il loro guardaroba: il cappello, spesso accompagnato da una bandana, nasce per coprirsi dal sole e della polvere.

Tra i materiali più utilizzati, ora e in passato, troviamo il jeans come protagonista di look moderni dal tocco western grazie a cinturoni con fibbie intagliate e camperos al polpaccio, mentre per i più temerari ci sono dei total look in pelle da abbinare al bolo - tipica cravatta texana - e ad altri accessori in oro, come la cintura per cappelli ricoperta di pietre.

A rafforzare questo trend del momento ci ha pensato il Coachella, in effetti quale miglior location per sfoggiare look da cowboy? Il festival più glamour di sempre ci ha regalato ancora una volta outfit bohémien dal sapore western, ne abbiamo selezionati alcuni in questa gallery.