Le tendenze moda che ripescano dal passato

Ancora una volta ci ritroviamo a parlare di grandi tendenze del passato che sono state riesumate da trend social o celebrity influencer, ma perché si continua a pescare dal passato? L'unica spiegazione che possiamo darci è che molti capi e accessori hanno meritato una seconda opportunità, o di vivere un secondo successo, perché forse prima non era il momento giusto mentre ora si sposano perfettamente alle esigenze attuali, ma scopriamo meglio di cosa stiamo parlando.

Le Samba targate Adidas sono tra i primi nomi che spuntano dalla lunga lista: originariamente sfoggiate nel 1950 da alcuni calciatori tedeschi alla ricerca di maggiore stabilità su campi ghiacciati, nel corso degli anni hanno subito notevoli cambiamenti, fino a diventare oggi una delle sneaker più desiderate del momento.

Dopo di loro ci sono state le Gazelle: risalenti al 1966 e realizzate per gli sportivi, hanno acquistato un incredibile sviluppo tecnico nel ’71 quando è stata aggiunta la suola “a esagoni” che ha elevato le prestazioni della scarpa al di sopra di qualunque rivale dell’epoca.

Le ultime in casa Adidas che stanno calcando l’onda virale sono le Campus: risalenti agli anni ’70, queste scarpe hanno raggiunto il successo solo nei primi anni 2000, quando le chunky shoes erano un must have, ai tempi anche chiamate skate shoes. Insomma è proprio un periodo d’oro per Adidas, che ha visto le sue scarpe del passato tornare sold out nei negozi e online.

Impossibile poi non parlare delle ballerine. Che siano a punta, tonde o dal tessuto retato, sono ormai trend fisso sui social e per le strade. Scelte anche da supermodelle e attrici come Bella Hadid e Zendaya, sembra che le ballerine stiano vivendo la rivincita del secolo dopo anni di insulti maligni.

Grande ritorno anche per i mollettoni, ebbene si, proprio i mollettoni che solitamente si usano per casa e si nascondono all’arrivo di ospiti. Ugly dallo stile classico o dalla forma particolare non importa, il mollettone è ormai tendenza e lo vediamo indossato da tantissime it girl sul web e spesso scelto per le giornate più calde come accessorio cool per contrastare l'afa.

Rimanendo in tema capelli, direttamente dagli anni ’90 è tornata anche la fascia per capelli. Iconicamente conosciuta nella sua versione black, oggi la vediamo presentarsi in colori pastello e fantasie floreali per dare un tocco retrò agli outfit.