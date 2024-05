Portachiavi mania: è tendenza personalizzare la propria borsa

Il portachiavi, fino ad oggi classificato come uno dei regali più inutili di sempre, ai tempi dei romani era innovazione e comodità: nell’antichità infatti i romani avevano pensato di conservare le chiavi delle proprie case inserendole in un anello di metallo, così da poterle attaccare alla cintura in vita.

Ma il vero boom dei portachiavi è avvenuto negli anni ’20 con l’espansione del mercato delle automobili, dove ogni casa automobilistica si è impegnata nella realizzazione di un portachiavi brandizzato così da generare non solo appartenenza al marchio ma vera e propria pubblicità gratis.

Nel tempo i portachiavi hanno affrontato modifiche, miglioramenti e sviluppi, fino a diventare oggi un oggetto unico e personalizzabile. Per quanto banale e inutile possa considerarsi, la scelta del portachiavi può trasformarsi in una vera dichiarazione sia di stile che di personalità. Sono infatti tantissime le celeb che nell’ultimo periodo hanno deciso di decorare le loro borse con i portachiavi più vicini alla loro personalità. Da diversi anni è un fenomeno molto sentito anche in Corea del Sud, dove ad esempio la cantante Kim Hyun-ah personalizza abitualmente persino le scarpe con i gadget che più le piacciono.

La scelta è così ampia che si ha quasi l’imbarazzo della scelta: pupazzi in crochet, personaggi dei film, frasi importanti o addirittura borse dei sogni in versione mini, ogni portachiavi ha un significato ben preciso. Si può trasmettere la propria ossessione per un colore, per un marchio o per un animale, ed è solo la creatività a comandare. In questa gallery abbiamo raccolto i portachiavi più curiosi e particolari da cui prendere ispirazione, così da rendere unica ogni nostra borsa o zaino e perché no, persino da attaccare ai passanti dei jeans.