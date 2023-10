Quest'autunno la gonna è midi

Le gonne midi torna protagonista del nuovo guardaroba. Protagonista delle passerelle di Prada, Saint Laurent, Versace e Bottega Veneta, per questo autunno inverno, l’orlo della gonna accarezza delicatamente le ginocchia.

Entrate per la prima volta nel nostro guardaroba all’inizio del XX secolo grazie a Coco Chanel, le gonne midi sono uno dei primi esempi di liberazione femminile. La loro consacrazione nella storia della moda si deve però a Monsieur Christian Dior e al suo New Look, portato per la prima volta in passerella nel 1947. Sebbene negli anni Settanta la gonna midi sia stata l’oggetto di quella che negli anni fu ribattezzata «hemline war» (guerra all’orlo, ndr) in contrapposizione alla sempre più popolare minigonna, grazie alla sua elegante versatilità, non ha mai lasciato veramente i nostri guardaroba.

Così, mentre la moda guarda sempre più spesso ai suoi archivi in un tentativo di ritornare a una silhouette più raffinata e senza tempo, la gonna midi è tornata sulle nostre passerelle e tra le strade, super aderente abbinata a giacche dalle spalle anni Ottanta, come nel caso di Saint Laurent, o nella versione più morbida come raccontata da Miuccia Prada.





Burberry

Alviero Martini