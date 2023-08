Social trend: le sneakers che accompagnano i midi dress

Sembra proprio che i tempi in cui d’estate ci si sfidava al sandaletto più appariscente siano finiti, la sneakers mania non vuole attenuarsi.

È ormai da qualche anno che le sneakers detengono il gradino più alto nel mercato delle calzature e non hanno alcuna intenzione di cedere il posto d’onore, anzi. Secondo alcune analisi del Future Market Insights (FMI) il mercato delle sneakers da donna nel 2022 ha raggiunto un valore di 27.031,9 milioni di dollari con una previsione per il 2032 di un CAGR DEL 6,70% puntando a raggiungere i 51.703,5 milioni, dimostrandosi ancora oggi un mercato in piena crescita. Questo malgrado le gravi accuse a famosi marchi per sfruttamento minorile e manodopera sottopagata, poca attenzione all’ambiente e scarsa qualità delle materie prime.

Nonostante non ci sia stato alcun accenno alle scarpe da ginnastica sulle passerelle di questa stagione, sembra che il potere delle influencer abbia prevalso sulla moda perché quando una tendenza bussa, la Gen Z risponde. Sono infatti loro, tra celebrity e cantanti, che non riescono a rinunciare alla comodità della scarpa chiusa, persino sotto un midi dress.

Questo social trend però non è certo una novità nella moda, la versatilità delle scarpe da ginnastica era già tendenza negli anni Ottanta. Basti pensare al film Una donna in carriera dove Melanie Griffith affrontava la strada con le sneakers per poi passare ai tacchi in ufficio. Insomma, tra le qualità dei social, ripescare vecchie tendenze è sicuramente ai primi posti.

Che siano New Balance, come detta l’ultima tendenza, le classiche Superga o le intramontabili Nike, pare che le sneakers siano più gettonate dei sandaletti estivi. Sui social infatti non troviamo altro che outfit composti da vestiti che scivolano morbidi sul corpo abbinati a qualunque tipo di sneakers, questo anche grazie all’hashtag «ootd» ovvero «outfit of the day», dove le celebrità mostrano i vestiti scelti per affrontare la giornata. Tra le prime sostenitrici del trend troviamo sicuramente Kendall Jenner, Emily Ratajkowski e Hailey Bieber, le quali hanno sempre dato al loro stile del tempo libero un volto sofisticato all’insegna del comfort.

Comfort, parola chiave che la moda sudcoreana ha sposato ormai da tempo, infatti abbinare scarpe sportive a look sofisticati è all'ordine del giorno. Tra le prime Jennie, cantante del famoso gruppo sudcoreano Blackpink, che al vestito preferisce una gonna larga, così come l'attrice Lee Da-hee che abbina un paio di scarpe basse a un completo con minigonna.

Può sicuramente non piacere a tutti, ma non si discute la versatilità di questo abbinamento. Nonostante già da tempo osserviamo turisti stranieri passeggiare per l’Italia con vestitini estivi e scarpe chiuse per affrontare lunghe passeggiate, ciò che prima era una necessità oggi è diventato un must per la stagione.

Non essendoci regole specifiche infatti si può scegliere qualunque abito, dai mini dress con gonna plissettata ad abiti lunghi alla caviglia, per non parlare delle infinite alternative che offrono le sneakers. Chunky, suola carrarmato, fine ed elegante o più sportiva e dinamica, modelli che spesso non vanno ad abbinarsi all’abito ma che costruiscono un outfit alternativo per il quale non avresti mai optato.