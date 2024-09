Il grande ritorno del denim

L’autunno si tinge di blu jeans. Il capo più amato da uomini e donne — scelto rispettivamente dal 56 per cento e dal 60% per cento come preferito — il denim torna protagonista delle collezioni per l’Autunno 2024.

Da indossare come “total look” o spezzato, skinny o baggy, il denim è amato per la sua versatilità. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma Stylight, il 40 per cento delle persone indosserebbe infatti i jeans in ufficio mentre il 73 per cento li sceglie anche per una serata fuori. Sono invece il 63 per cento degli intervistati a ritenere il denim un capo adatto per un appuntamento, mentre solo un terzo degli intervistati li indosserebbe durante un evento formale.

Nato nel XIX secolo come materiale robusto per gli operai e i minatori, il denim è presto diventato un simbolo di ribellione negli anni Cinquanta, grazie a icone del grande schermo come James Dean. Negli anni Settanta, i jeans hanno poi consolidato il loro status declinandosi in modelli diversi, anche grandi all’approccio pionieristico di brand come Calvin Klein. Per l’Autunno 2024, il denim si tinge invece di colori più scuri, abbracciando il navy e il nero, per un look più sofisticato come nelle proposte firmate Versace e Max Mara.

Non mancano le silhouette anni Novanta, come raccontano le passerelle di Blumarine e Dries van Noten, mentre Acne Studios, Moschino e Schiaparelli osano con completi total denim. Ma il jeans non si limita più a un approccio casual ed ecco così le proposte bon ton firmate da Dior, Fendi e Miu Miu, che arriva ad abbinare skinny e crop jacket a mocassini e pelliccia, in un’evoluzione dinamica della sciura milanese che ha caratterizzato l’Inverno scorso.