I look che hanno lasciato il segno al Met Gala

Il Costume Institute Gala - meglio conosciuto come Met Gala - è considerato uno degli eventi più importanti del fashion system che anche quest’anno si è impegnato nella raccolta fondi per il Metropolitan Museum of Art di New York. Orchestrato nei minimi dettagli dalla direttrice di Vogue America Anna Wintour, che si occupa personalmente della lista degli invitati, il Met è un evento che richiama l'attenzione di tutto il mondo radunando star internazionali di ogni ambito. Esserci è l'unica cosa che conta.

Fondamentale e di massima importanza è il tema del gala che ogni anno cambia drasticamente e spazia tra le tematiche più varie. Dopo aver scelto di omaggiare il celebre stilista Karl Lagerfeld lo scorso anno, il tema corrente sembra aver destato non poco scalpore, insomma come direbbe qualcuno: <<Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura>>.

Si, parliamo proprio della celebre citazione di Miranda Priestley ne’ Il Diavolo veste Prada che cade a pennello con il tema di quest’anno: The Garden of Time, titolo che prende ispirazione dall’omonimo racconto dello scrittore britannico J. G. Ballard.

Corey Gamble, Kris Jenner, Kim Kardashian in Thierry Mugler, Kanye West, Kendall Jenner e Kylie Jenner in Versace e Travis Scott (Ansa)

La lista di partecipanti non è stata ancora resa nota e l’attesa per il carpet è alle stelle. Che per alcuni sia un concetto troppo banale o per altri dalle mille sfaccettature, quel che è certo è che i fiori non mancheranno. La vera differenza sarà tra chi riuscirà a interpretare il tema in modo alternativo e chi invece prenderà parte a un bouquet di fiori di cattivo gusto. Tra gli ospiti più attesi senza dubbio la famiglia Kardashian/Jenner che ogni anno punta a stupire con effetti speciali - forse troppi - Rihanna, Blake Lively e Lily Collins. Sono tante le celebrity che nel corso del tempo hanno dato vita a veri e propri spettacoli - come Lady Gaga con il suo spogliarello o Zendaya nei panni di Cenerentola al fianco del suo stylist Law Roach nel 2019 - cosa ci aspetta questa volta? Nell’attesa facciamo un passo indietro e riscopriamo i look più iconici degli ultimi anni: