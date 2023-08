Ferragosto: guida all'outfit perfetto

Che sia la fine delle vacanza per alcuni o l’inizio per altri, Ferragosto negli anni ha saputo professarsi come “la notte magica” dove tutto può succedere e gli eventi ti travolgono, altrimenti come un’altra scusa per mangiare senza sensi di colpa. Le location per la serata sono tra le più varie: che sia in spiaggia per il tipico falò, una cena in ristorante, un campeggio sotto le stelle o una serata in casa tra amici.

Non ci sono outfit chiave da seguire, nonostante ciò, la parola d’ordine è sicuramente leggerezza, che si parli di materiale, fantasie o colori.

Se avete deciso di passare la serata in spiaggia sarà sicuramente obbligatorio il costume, accompagnato da una camicia lunga oppure da simpatici shorts, maxi magliette colorate e le indispensabili infradito. Per un tocco “stellato”, osare con il make up è la scelta giusta, accompagnati da glitter e brillantini il risultato sarà magico.

Calzedonia

La tranquilla cena al ristorante è solitamente contraddistinta da un abbigliamento elegante, magari mini dress e camicia e pantalone, colori chiari per un look sofisticato e fantasie sgargianti per personalità gioiose. Attenzione ai tacchi, garantiscono indubbiamente delle belle foto ma quando si aprono le danze sarà difficile arrivare fino in fondo! Inoltre, un appello agli uomini: lasciate le camicie a maniche corte nell’armadio, magari chiudendole sottochiave, salvo alcune eccezioni. Per una notte sotto le stelle lontano dalle luci della città, l’outfit cambia completamente e lascia spazio alla comodità. Felpe e maglioncini per combattere al meglio il fresco che corre tra gli alberi, tuta o leggings lunghi per salvarsi da punture di insetti mentre con le scarpe è facile optare per le nuove Grisport, perfette per le escursioni estive dove i colori rallegrano l’outfit. La serata in casa forse rimane tra le più gettonate, con gli amici di sempre attorno si può esprimere al meglio la propria personalità tramite l’abbigliamento che più ci rappresenta, che siano jeans o abiti alla caviglia, le temute o amate Birkenstock o sandali dal tacco a stiletto. Come già detto in precedenza, non abbiamo regole a cui sottometterci, ma la creatività in questo caso possiede il posto d’onore, quindi sbizzarritevi!

Giampaolo