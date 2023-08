Cinque oli illuminanti per accendere le tue serate estive

Oli corpo luminosi, da applicare sulla pelle ancora bagnata, per nutrirla e farla risplendere. L’ultimo trend dell’estate rimanda ai look delle popstar dei primi anni Duemila.

I glitter - come li conosciamo - nascono nel 1934 da un’idea dell’americano Henry Ruschmann. Prima di allora i glitter erano fatti di vetro e il loro costo, come immaginabile, era decisamente proibitivo. La nuova accessibilità del prodotto lo ha presto reso un must have e dagli anni Trenta ai primi anni Sessanta, celebri drag queen come LaVerne Cummings, Barbette e Gene La Marr hanno utilizzato i glitter nelle loro routine di trucco.

I glitter sono poi tornati al centro della scena negli anni Settanta grazie a personaggi come David Bowie che li utilizzava per trasformarsi nel suo “alter ego” - Ziggy Stardust - prima di salire sul palco. Negli anni Novanta e Duemila, poi, celebrities e gente comune applicavano i glitter praticamente ovunque volessero brillare.

Più di recente, i glitter sono stati protagonisti della sfilata di Peter Do (primavera estate 2023), ma sono stati Euphoria prima e Barbie poi a fare dello scintillio un must have di questa calda estate.

Un numero sempre più crescente di brand ha così dato vita alla sua versione di olio luccicante. A partire da NUXE con il suo Huile Prodigiose Or. Un olio secco multifunzione per viso, corpo e capelli la cui formulazione, a base di sette preziosi oli 100% vegetali, è arricchita da migliaia di madreperle dorate, per idratare nutrire e offrire un delicato finish flow alla pelle. La sua texture dall’assorbimento istantaneo lo rende l’illuminante perfetto il corpo e per definire décolleté, zigomi e spalle.

È invece firmato Rituals, l’olio illuminante per il corpo di The Rituals of Karma. Grazie alle minuscole particelle minerali illuminanti, l’olio nutre la pelle abbronzata lasciando una finitura satinata e luminosa. L’aroma delicatamente dolce del loto sacro e del tè bianco ammorbidisce e profuma la pelle mentre il complesso attivatore dell’abbronzatura la fa durare più a lungo.

Per una pelle luminosa e scintillante, adatta anche alle sfavillanti serate estive, il lussuoso olio illuminante Glow di Cocosolis - disponibile su Notino.it - avvolge in un velo pieno di particelle scintillanti capaci di nutrire la pelle grazie a oli organici e vitamina E di origine naturale. Cocosolis è un brand nato da due giovani imprenditrici con l’obiettivo di offrire qualcosa di nuovo e diverso, sano e bello, che susciti felicità ed emozioni, con qualità e purezza senza compromessi, ma con una responsabilità verso le persone e la natura.

L'olio di PIXI - disponibile nelle versioni Gold, Pearl e Rose Quartz - è un trattamento nutriente che regala uno splendore e una luminosità dall'aspetto più sano. Arricchito con antiossidanti e vitamine, la carnagione risulta rivitalizzata e meglio protetta dalle aggressioni esterne. Infine, la formula vanta aloe vera rinfrescante e calmante, per un comfort duraturo durante la giornata. Con una consistenza sontuosa, il ricco olio scivola sulla pelle e senza ungere o lasciarla lucida.

Tra gli oli corpo con brillantini, uno dei più amati è sicuramente quello firmato Freshly Cosmetics. Una confezione di Glow Edition Body Oil viene venduta ogni dieci secondi. Il motivo è semplice. Il prodotto - 100% naturale, come vuole la filosofia del web - regala un effetto abbronzatura delicato e naturale. Inoltre una microalga svolge un'azione anticellulite mentre l'astaxantina, potente antiossidante, migliora la tonicità e l'elasticità della pelle.