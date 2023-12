Gioielli: il successo dell'«Amabile» Martina Strazzer

«Amabile è simbolo di vera, pura, viscerale forza di volontà». Martina Strazzer, classe 2000, parla del suo brand di gioielli con la stessa passione e determinazione che l’ha portata a diventare, in nemmeno tre anni, una figura di spicco sui social. Per conoscerla e comprendere il suo impatto sulla Generazione Z bisognerebbe forse iniziare parlando di numeri. Con 1.5 milioni di followers su Tiktok - «media più potente e importante che abbiamo, perché è l’unico social che ci permette di arrivare organicamente a persone che non ci conoscono» - e oltre 700.000 su Instagram, Martina è stata scelta da Forbes per la classifica «30 under 30» e con il suo brand Amabile mira a chiudere il 2023 con un fatturato pari a 10 milioni (rispetto ai quattro del 2022). Il motivo del successo non può però essere più lontano dalla fredda precisione di questi numeri. «Coinvolgere, non convincere» è come Martina riassume la sua strategia comunicativa, un tipo di marketing emozionale che vede il diretto coinvolgimento del clienti sui social. La Strazzer non nasconde la sua vita alla sue followers, anzi la condivide, cercando di essere quando può un esempio - come nel suo aprirsi su una relazione tossica in cui si è trovata da giovanissima - ma più semplicemente una ragazza, piena di passioni, desideri e tanta, tanta determinazione.

Per il periodo natalizio, Amabile ha deciso di aprire il suo primo negozio fisico negli spazi Rinascente a Milano. Al quinto piano del centro commerciale, fino all’8 gennaio 2024 sarà così possibile scoprire alcuni dei modelli più iconici e amati del brand, tra cui Charmi Blu,Lovli Luce e la Collezione Evermore. «Ho finalmente raggiunto uno degli obiettivi che mi ero posta quando ho aperto Amabile», ha raccontato Martina a Panorama. «Con il primo spazio temporary in Rinascente Milano Piazza Duomo siamo riuscite a “rompere” il muro digitale che divideva il brand e la community da tre anni e il riscontro è stato davvero positivo. Ho potuto vedere coi miei occhi la gioia che provavano le persone nell‘acquistare i nostri gioielli, ho provato una sensazione bellissima che non dimenticherò mai».

Come nasce Amabile?

«L’idea di creare Amabile è nata da un forte spirito imprenditoriale che io ho sempre avuto dentro di me. Sapevo che avrei aperto qualcosa di mio, dovevo solo capire cosa. Avevo due necessità principali per l’apertura del mio brand: fare un investimento minimo e pensare a un prodotto che richiedesse poco spazio. Scarpe e borse non erano fattibili. Le quantità minime e la necessità di un magazzino spazioso erano due ostacoli invalicabili, quindi ho pensato per giorni e poi ho capito che avrei dovuto concentrarmi sui gioielli».

Come hai scelto il nome?

«Ho fatto brainstorming lunghissimi senza mai arrivare a un nome che mi convincesse veramente, poi mia mamma mi ha suggerito il nome della mia bis nonna, nonché mio secondo nome di Battesimo: Amabile. Ed é stato da subito perfetto».

Qual è la cifra stilista del brand?

«Amabile si rivolge a chiunque si riveda nelle simbologie che lego ai gioielli. Mi rivolgo a coloro che vedono i miei gioielli come simbolo di forza e coraggio per esperienze vissute nelle proprie vite. Nessun sogno è esagerato, si può realizzare tutto. Amabile è questo. Ogni singolo prodotto di amabile racchiude la forza, la perseveranza, la convinzione, la fiducia in se stessi, la volontà. In ogni singolo gioiello c’è tutta l’energia che ha spinto me, e sono sicura spingerà anche tutti coloro che mi seguono, a realizzare ogni sogno, anche quello più assurdo. Amabile non è un brand di gioielli. Amabile è un simbolo di vera, pura, viscerale forza di volontà. Con ogni progetto cerchiamo di convogliare questo messaggio. Con ogni collezione cerchiamo di dare un messaggio di forza alle più disparate situazioni. Ho creato diverse collezioni legate a temi importanti. Insomma Amabile non è solo gioielli, ma emozioni, simboli, forza. Amabile è rivolto a tutti coloro che sposano questo mindset. Da un punto di vista di design, di prodotto, forse Lovli e Hoop sono i pezzi signature, continuamente rivisitati e attualizzati».