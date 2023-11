Gioielli da indossare

Gioielli che abbracciano ogni curva del corpo per celebrarne la bellezza e l’unicità. Con oltre 292.5 milioni di visualizzazioni su TikTok, il fenomeno delle «Body Chain» sembra ancora una volta tornato a far parte del lessico della moda. Retaggio dei primi anni Duemila, dove pop star come Britney Spears e Christina Aguilera sottolineavano il loro punto vita con stringhe d’oro e d’argento.

Le Body Chain hanno origini antiche, che risalgono all'antico Egitto e all'Impero Romano, dove venivano indossate come segno di status sociale. In queste società, le catene per il corpo avevano molti scopi, da quelli pratici a quelli religiosi, e i loro materiali e disegni erano spesso simbolici e culturalmente significativi. Gli antichi utilizzavano oro, argento e pietre preziose, come il lapislazzuli e il turchese, per realizzarle e, spesso, le Body Chain erano progettate per assomigliare a collari, con fili multipli di perline e catene fissati intorno al collo. Un pendente o un ciondolo spesso pendeva dalle catene che si estendevano lungo il petto.

La moda e gli ornamenti continuarono a essere influenzati dalle catene per il corpo durante il Medioevo e il Rinascimento, anche se in modo diverso. Rispetto alle catene antiche, queste Body Chain erano tipicamente più spesse e pratiche, a tratti funzionali. Il Rinascimento portò alla nascita di catene per il corpo decorate e ornamentali. Su di esse venivano spesso incisi in oro o argento disegni e motivi intricati, come fiori, foglie e animali. Indossate tipicamente dalle donne, simboleggiavano ricchezza e status. Inoltre, nel Medioevo le catene più elaborate erano riservate ai membri più ricchi della società. Simbolo di femminilità e bellezza, le Body Chain venivano spesso utilizzate per esaltare le curve del corpo femminile.

Durante gli anni Sessanta e Settanta, le catene per il corpo hanno conosciuto una nuova popolarità. Il movimento hippie emerso in questo periodo ne influenzò pesantemente la rinascita. Per rifiutare le norme tradizionali di moda e bellezza, gli hippy indossavano spesso Body Chain, un modo di adornarsi, secondo loro, anticonvenzionale e libero. In quel periodo, le catene per il corpo erano spesso realizzate con materiali naturali e organici come canapa, pelle e conchiglie. I disegni erano spesso ispirati alla natura, con motivi come foglie, fiori e animali.

Le Body Chain divennero però popolari anche nelle sottoculture punk e goth degli anni Settanta e Ottanta. Molte di queste catene erano realizzate in metallo, con design industriali e più moderni rispetto alle catene hippie.

Oggi è la moda, guidata da celebrities e influencer, a riscoprire i bijoux per il corpo declinati in Body Chain, bralette tempestate di cristalli (come quella virale di Saint Laurent) e cinture in metalli preziosi. La fortunata collaborazione tra Skims - il brand di intimo, loungewear e shapewear firmato da Kim Kardashian - e Swarovski è riprova di questa tendenza. «La nostra collezione è una celebrazione del corpo e della forza, donne indipendenti che valorizzano la propria individualità e abbracciano la vita con sicurezza e stile», ha spiegato Giovanna Engelbert, direttrice creativa di Swarovski. I body jewelry in cristallo che compongono la collezione sono size-inclusive e valorizzano la silhouette femminile con una brillantezza unica. Ispirati alla collezione di gioielli Millenia, i pezzi possono essere sovrapposti sopra o sotto un indumento e abbinati a girocolli, collane e bracciali per un look d’impatto. Realizzato a mano con meticolosa precisione, ogni prodotto offre bellezza e splendore unici.

Il marchio di gioielli italiano Atelier VM - ideatore del fortunato «Essenziale», il bracciale che si salda al polso - ha invece creato una Body Chain in oro 18 carati. «Giulia» avvolge il corpo e dona luce al girovita. Un gioiello da indossare, di un materiale prezioso e resistente che nel tempo non perderà bellezza e splendore.

Interpreta la Body Chain nella sua collezione anche Stella McCartney. Per l’autunno inverno 2023 declinati in rosso tonale e argento, insieme a sottili pantaloni neri a tubo di scarico ricamati con catene sui fianchi.

