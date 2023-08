Cinque giovani reali da tenere d'occhio

Considerati gli antesignani degli influencer, i reali hanno da sempre utilizzato l’abbigliamento come uno strumento comunicativo. Se un tempo il messaggio l’obiettivo era quello di mostrare lo sfarzo e la potenza della loro casata, oggi i reali - grazie all’influenza di Lady D negli anni Ottanta e Novanta - sono soliti utilizzare i loro abiti per avvicinarsi alla gente comune.

Ne è stata fatta di strada dagli abiti su misura della regina consorte Alexandra ai jeans di Kate Middleton, ma la fascinazione per i giovani di sangue blu sembra essere più forte che mai. Si conta infatti che ogni articolo indossato dalla consorte del principe William registri, in media, un aumento della domanda online pari al 119%. Percentuale che sale a un incredibile 216% quando si parla della (ex) duchessa Meghan Markle.

Secondo un rapporto stilato da Lyst, i reali hanno una capacità unica di influenzare il consumo e le ricerche di moda. E, grazie alla loro presenza su Instagram, è facile individuare i più amati. Tra questi compare la principessa Maria-Olympia di Grecia che, sul suo profilo, conta quasi 300.000 followers. Tra le reali più amate sui social c’è anche Lady Amelia Windsor con ben 104.000 followers e un brand di moda a suo nome.

Parlando del suo stile, la 27enne Maria-Olympia ha raccontato alle pagine di Vogue: «Mi piace sempre vestirmi come se dovessi imbattermi in qualcuno di speciale». Solo qualche mese fa la ragazza è stata protagonista dell’evento organizzato da Ralph Lauren a Wimbledon ma non è raro avvistarla in prima fila alle più grandi sfilate, da Dior a Schiaparelli.

Amelia Windsor, cugina di William e Harry - e 42esima in linea di successione al trono tramite suo nonno paterno, il duca di Kent - lavora da sei anni come modella, ma ha recentemente iniziato a muovere i primi passi come designer. Anche se, alle pagine di WWW, si è definita ancora incerta sul suo stile. «Ogni giorno indosso uno stile diverso. È abbastanza bello essere in grado di svegliarsi la mattina e vedere quale personaggio ti senti di essere quel giorno. A seconda di ciò di cui hai bisogno, i tuoi vestiti possono darti diversi punti di forza».

Con il suo brand ALTER, la monegasca Pauline Ducruet è invece una stilista a tutti gli effetti. Seconda figlia della principessa Stephanie e nipote di Grace Kelly, prima di aprire il suo brand, la Ducruet ha studiato al Marangoni Institute di Parigi e alla Parsons School of Design di New York. Laddove il suo brand è eclettico e sperimenta con colori e forme, il suo stile personale è un’ode alle silhouette androgine e alla semplicità.

A 21 anni, Sua Maestà Jesun Pema è diventata la regina più giovane del mondo, salendo al trono del Bhutan nel 2011, dopo aver sposato il re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck del Bhutan. Soprannominata la «Kate dell’Himalaya» la giovane ha più volte rubato l’attenzione del pubblico per la sua capacità di indossare i coloratissimi abiti tradizionali bhutanesi, riccamente ricamati. A valerle il ruolo di «it girl» è anche la sua capacità di accessoria i suoi abiti con pietre preziose, altrettanto colorate.

Infine, a soli 16 anni la principessa Leonor, erede al trono di Spagna, già segue le orme di sua madre. A lei sono dedicati profili dove ogni look viene analizzato, pronto per essere emulato da milioni di ragazze. Il suo guardaroba è pieno di colori accesi e stampe giocose, perfetti per la sua età.

(Photo by Darren Gerrish/WireImage) Principessa Maria-Olympia di Grecia