I regali per un Natale di lusso

Profumi Montroi x One&Only Resorts

In vista del Natale, One&Only svela la nuova collaborazione con la prestigiosa maison di profumi Montroi, che ha creato 15 esclusive eau de parfum per rendere omaggio alle destinazioni uniche del Gruppo di ospitalità ultra-lusso in tutto il mondo.

Realizzato con cura a mano dagli artigiani Montroi a Grasse, in Francia, ogni profumo racchiude lo spirito delle proprietà One&Only: dalle coste azzurre di Palmilla a Los Cabos alle lussuose sabbie del deserto di Royal Mirage a Dubai, dalla lussureggiante vegetazione che circonda Gorilla’s Nest e Nyungwe House in Rwanda alla tranquillità della Wolgan Valley in Australia. Un viaggio accattivante progettato per creare ricordi che dureranno tutta la vita.

Le fragranze evocative racchiudono la magia di una vacanza, creando il regalo o il ricordo perfetto. Avvolto in speciali confezioni sostenibili, ogni profumo è impreziosito da opere d'arte disegnate a mano e ispirate ai singoli resort.