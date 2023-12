Cristóbal Balenciaga: una serie tv omaggia il grande stilista

La serie drammatica originale Cristóbal Balenciaga, ispirata alla vita e all'eredità del celebre stilista spagnolo originario di Guetaria, una delle figure più influenti della moda dell’ultimo secolo, farà il suo debutto il 19 gennaio 2024 in esclusiva su Disney+. La serie, ideata da Lourdes Iglesias e diretto dai pluripremiati Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga, vede l'attore Alberto San Juan interpretare l’iconico creativo. Un uomo enigmatico e di straordinario talento che ha sfidato le convenzioni sociali del suo tempo, rivoluzionando il mondo della moda.

Parlando del progetto, San Juan ha dichiarato: «Partecipare a questo progetto è un onore: per il personaggio, la sceneggiatura, i registi e il team in generale. È una sfida per tutti. Come lo è sempre, ma questa volta un po’ di più. È quasi come girare tre film in quattro mesi, in diverse lingue e con un intervallo di alcuni decenni tra l’inizio e la fine. In poche parole: è un’emozione».

Allo stesso modo, per i tre registi, «non appena Alberto San Juan ha fatto il provino, abbiamo immediatamente capito che avevamo trovato il nostro Cristóbal Balenciaga. Siamo molto orgogliosi di averlo con noi. La sua dedizione e il suo coinvolgimento nel progetto sono totali».

La trama di Cristóbal Balenciaga prende avvio nel 1937, quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture a Parigi. Dopo una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian, dove vestiva l'élite e l'aristocrazia spagnola, Balenciaga si trova di fronte alla sfida di adattarsi al sofisticato mondo della moda parigina. In un contesto dominato da nomi come Chanel, Dior e Givenchy, il suo stile, che aveva fatto tendenza in Spagna, deve trovare una nuova strada. Guidato dall'ossessione per il controllo in ogni aspetto della sua vita, Cristóbal Balenciaga plasmerà il proprio stile e si affermerà come uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi.

La serie racconta la storia di un uomo che osa sfidare il suo status sociale in quanto figlio di una sarta e di un pescatore. Grazie al suo talento naturale, al lavoro costante e al suo fiuto per gli affari, Balenciaga è riuscito ad affermarsi come uno dei più importanti stilisti di moda di tutti i tempi. Cristóbal Balenciaga è una storia di ricerca dell’identità, mentre si superano le avversità e si sfidano le convenzioni sociali in tempi in continuo cambiamento. Ossessionato dalla ricerca della propria autorialità, tra le voci che giudicano il suo lavoro e la solitudine che deriva dall'essere un artista, il pubblico assisterà alla costante decostruzione e ricostruzione delle grandi perdite di questo maestro: il suo compagno di vita, sua madre e il suo Paese.