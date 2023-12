Yepoda porta la k-beauty a Milano

Rendere la k-beauty accessibile al mercato occidentale. L’obiettivo che ha portato Veronika Strotmann e Sander van Bladel nel 2020 a creare Yepoda li porta oggi nel cuore di Milano, in Corso Garibaldi, dove fino al prossimo 14 febbraio sarà possibile scoprire e acquistare i prodotti del brand.

«Quando abbiamo fatto visita alla famiglia di Sander in Corea, i nostri amici in Europa ci hanno chiesto di portare dei prodotti k-beauty da fargli provare» racconta Veronika della decisione di investire in un loro brand. «Più portavamo e facevamo provare questi prodotti, più ci rendevamo conto di quanto le persone li amassero. Per questo motivo abbiamo fondato Yepoda, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere la routine coreana per la cura della pelle e portare il potere della k-beauty in Europa».

Il desiderio di arricchire il panorama del beauty europeo con texture nuove e formule innovative è accompagnato dall’attenzione che il brand ha per l’ambiente. Tutti i prodotti firmati Yepoda («carino» in coreano) sono formulati e realizzati in modo sostenibile in Corea, attraverso l’utilizzo di ingredienti naturali e principi attivi. I cosmetici sono esclusivamente vegan, non testati sugli animali e completamente privi di sostanze chimiche dannose come siliconi, parabeni, PEG, microplastiche, oli minerali, formaldeide, coloranti artificiali, solfati e alcol secco.

All’interno dello spazio di Milano - decorato per Natale da migliaia di splendenti lucine - sarà possibile non solo acquistare e testare i prodotti, ma anche fare una vera e propria full immersion nel mondo del k-beauty alla scoperta di quali sono gli step della routine coreana da seguire per ottenere una pelle sana e radiosa. Grazie alle consulenze di uno skin analyser, infatti, i clienti potranno gratuitamente creare una beauty routine personalizzata e specifica per ogni tipo di pelle, con l’utilizzo dei prodotti Yepoda.

L’arredamento dello spazio, progettato dallo studio di architettura 23Bassi, non solo riprende i colori pastello dei prodotti Yepoda e del loro packaging sostenibile, ma vuole enfatizzare l’importanza di ogni singolo step creando un percorso da seguire per comprendere a pieno la K-Beauty routine. In store saranno disponibili gadget ed accessori firmati Yepoda, come la candela, lo scrunchie e la felpa. Inoltre, lo store presenterà un autentico photo booth in stile coreano, un elemento essenziale per ricreare un angolo di Seoul nel cuore di Milano.

Per celebrare il primo store fisico di Yepoda, il brand ha ideato una maschera energizzante in esclusiva. A base di caffeina e collagene «The Milano Moment» è uno shot di vitalità per la pelle, capace di risvegliare il nostro corpo come solo un buon espresso sa fare.