Tre fragranze da (ri)scoprire questa primavera

Profumi dalla lunga storia capaci, a distanza di anni, di emettere lo stesso fascino magnetico e sedurre mente e corpo. Ma anche fragranze nuove che raccontano storie nuove fatte di note fruttate e gourmand che trasportano l’immaginazione verso luoghi lontani.

L’olfatto è infatti, tra i cinque sensi, quello che presenta una connessione più diretta al cervello, poiché il nervo olfattivo è strettamente collegato all'area del cervello che gestisce le emozioni e la memoria, il che rende le esperienze olfattive particolarmente intense e memorabili.

Ogni individuo ha una sensibilità olfattiva unica, ovvero le persone possono percepire gli odori in modo diverso e avere preferenze aromatiche individuali. Questa soggettività dell'olfatto aggiunge un elemento di personalizzazione e individualità nell'esperienza dei profumi e degli odori. Infine, l'olfatto è in grado di riconoscere e distinguere una vasta gamma di odori, il che lo rende un senso estremamente sofisticato e potente.

Immaginato come un viaggio olfattivo che conduce fino al cuore della Toscana, Tuscan Feeling di Locherber Milano fa riaffiorare emozioni e ricordi. Una fragranza che profuma di verde e di legni e che conduce inlente passeggiate lungo sentieri alberati alle prime luci dell’alba, in un morbido sali scendi di colline, tra antichi borghi e vigne pronte per essere vendemmiate. Tuscan Feeling porta in luoghi silenziosi e senza tempo, dove vivere lentamente per assaporare la vita come fosse vino. Ecco allora che al naso arriva un bouquet di bergamotto, alghe marine e uva di Montalcino, che lascia presto spazio, come in una sfrenata corsa in bicicletta, a un tripudio di ginestra selvatica, rosmarino e cipresso. Sentori di legni aromatici come il patchouli, il vetiver e il legno di sandalo, ma anche balsamici e speziati come il pino marittimo e lo zafferano, riportano alla mente l’affascinante campagna toscana.

Si ispira all’unicità della ciliegia, frutto sinonimo d’estate, l’ultima creazione di Teatro Fragranze Uniche Firenze. Ceresia, col suo nome semplice ed evocativo, è una fragranza esplosiva dal carattere affascinante e vivace, un viaggio olfattivo che irradia energia e positività. Immersa nei toni vivaci della ciliegia, Ceresia ne cattura l’atmosfera spensierata esaltando l’essenza dei piaceri più semplici della vita, dando vita a una sinfonia succosa, fresca e giocosa. Un bouquet fruttato che nasce dall’intreccio della ciliegia con il bergamotto, il latte di mandorla e le foglie di fico per dare vita a una sinfonia succosa, fresca e giocosa, inebriante sulla pelle. Ceresia, è il riflesso di un viaggio olfattivo ispirato alla leggerezza e alla freschezza con un lato goloso e irresistibile.

Rimanda alla freschezza dei mari e dei fiori dell’isola d’Elba, l’eau de parfum Classica di Acqua dell’Elba. Una miscela di fiori d’arancio, mirto, gardenia e gelsomino che abbraccia i legni della macchia mediterranea e il cisto marino per offrire un’esperienza che rimanda a un’idea di libertà, sublimata nel concetto di isola, «sempre altro e altrove». Acqua dell’Elba è un'eccellenza italiana nella creazione di profumi ispirati al mare. L'azienda ha un profondo legame con l’Isola d’Elba dove, nella sua sede produttiva di Marciana Marina, crea fragranze per la persona e per l’ambiente che riflettono la semplicità e l’eleganza di questo territorio unico.