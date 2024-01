Che profumo avrà il 2024?

Un’intesa esplosione di fragranze si prepara ad accompagnarci nei primi mesi del nuovo anno con composizioni che hanno il potenziale per diventare un successo sul mercato. Nuove esperienze olfattive pronte a suscitare la nostra curiosità e ridisegnare i contorni di un'industria che ha superato i 70 miliardi di dollari di vendite a livello globale nel 2023 e che, con una crescita prevista pari al 7 per cento annuo, si prevede raggiunga i 100 miliardi entro il 2027.

Nel 2024, le fragranze si vestono di un nuovo significato e puntano a risollevare l'umore così come a rielaborare le note più iconiche trasformandole in qualcosa di inedito e imprevedibile. I profumi si trasformano così in catalizzatori di emozioni positive, inaugurando una nuova era in cui una fragranza non solo risveglia i sensi, ma contribuisce anche all'equilibrio di mente e corpo. Le note floreali si faranno più intense, i “gourmand” esploreranno il connubio tra dolce e speziato e l’ambra si farà portatrice di un nuovo concetto di profumo, che sublima ed esalta l’essenza naturale della pelle.

Ed è proprio l’ambra a essere protagonista della nuova fragranza firmata Dior. New Look si apre infatti con un'audace freschezza di aldeidi, prima di rivelare il lato sensuale dell'incenso, con un'ambra avvolgente che indugia nella base per una sontuosa fragranza di lusso. Francis Kurkdjian, direttore creativo Parfums Dior ha raccontato: «Più che un'eredità, più che una silhouette, New Look è uno stato mentale, un modo di vedere e reinterpretare il mondo. Questa potente mentalità ha trasceso il tempo. Fedele a Christian Dior, che voleva che il profumo Dior fosse uno specchio olfattivo della sua couture, ho cercato di mantenere questa perfetta simbiosi tra moda e fragranza con incredibile audacia».

Il nuovo anno si apre anche con una nuova fragranza firmata Giorgio Armani. My Way Eau de Parfum Nectar si presenta con una miscela di contrasti che combina la freschezza di una pera succosa con l’essenza di tuberosa. Un’essenza magica nella sua ricca composizione che unisce bergamotto, gelsomino, foglie di violetta, muschio e vaniglia.

Bergamotto e ylang ylang sono invece al cuore di Good Girl Blush Elixir, versione dark del classico firmato Carolina Herrera. La fragranza si apre con una promessa di mandarino e bergamotto italiano frizzanti, mantenendo il tocco luminoso e solare che ha reso Good Girl un bestseller a livello globale e conducendoci alla miscela di ylang ylang e rosa. Alla base, la vaniglia è rafforzata dal patchouli, che apporta sfumature terrose, fumose e più scure alla fragranza.

Va ad arricchire la linea Born in Roma firmata Valentina, il profumo Born in Roma Green Stravaganza è una fragranza lussureggiante, creata dalla stravagante combinazione di un sensuale accordo di tè Lapsang Souchong e di una assoluta di gelsomino. Mentre il sole sorge sulla città eterna, la fragranza ci porta in un viaggio audace nei freschi giardini di Roma. Un invito a vivere liberamente e a godere di un lusso espressivo e un'ode all'iconica Rockstud di Valentino.

Concepita dal naso Quentin Bisch, La Belle Paradise Garden di Jean Paul Gaultier si ispira alla sfilata prêt-à-porter autunno inverno 2010-11, nella quale Monsieur Gaultier aveva immaginato una nuova eleganza, etnica e cosmopolita. Con note di loto blu, iris e vaniglia, la fragranza dà vita a un paradiso sensuale, dove lasciarsi sedurre da sensualità ammalianti e delicate passioni. Un nettare afrodisiaco e ammaliante che trova in Le Beau la sua controparte maschile a base di fico, sandalo e fava tonka.

A dieci anni dal lancio di Black Opium, YSL Beauty torna con una nuova fragranza: Black Opium Eau De Parfum Over Red. Un iconico accordo coffee floral che rivela una forma di indulgenza tinta di sfumature rosse, grazie alla presenza tra le note di testa di un accordo di ciliegia ultra-rosso, dal tono vibrante e dall’odore intenso e mandorlato.

Chi ama la profumeria ricercata, può invece immergersi tra le note fresche e speziate di Born to Be Unforgettable, l’ultima fragranza firmata Kilian Paris. Una miscela gourmand e legnosa con note olfattive di cola, lime, cedro e vaniglia.