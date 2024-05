Il tennis conquista anche il beauty

Protagonista di questa stagione — grazie alle molteplici vittorie di Jannik Sinner e all’uscita nelle sale di Challengers — il tennis ha contagiato anche l’universo beauty dando vita a estetiche e contaminazioni che interessano ognuna delle principali categorie merceologiche: skincare, cosmesi, haircare e nail art.

Il «tenniscore», questo il termine coniato dai social, si può facilmente associare a uno stile elegante e sofisticato dove il minimalismo regna sovrano. I capelli sono raccolti in delicate trecce o chignon impomatati, la pelle appare sempre luminosa e naturale, le guance sono colorate solo da un velo di blush per un effetto baciato dal sole. Le unghie sono corte e curate. Non mancano mai SPF — oggi formulato con ingredienti skincare o leggermente colorato per sostituire fondotinta e bronzer — e un face mist da applicare nell’arco della giornata per rinfrescare l’incarnato e ridargli luminosità.

Dalle passate campionesse Lea Pericoli, Chris Evert e Maria Sharapova fino ad arrivare a Zendaya, che una tennista l’ha interpretata sul grande schermo per Luca Guadagnino, le ispirazioni sono innumerevoli. Panorama.it ha raccolto i dieci prodotti must have per interpretare al meglio la tendenza.