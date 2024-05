Face Mist: must have per l'Estate

Ora che l’estate è ormai alle porte non c’è miglior alleato del face mist. Conosciuto ormai nella Corea del Sud come uno dei prodotti fondamentali per la skincare, il face mist - o semplicemente spray idratante - regala idratazione instantanea alla pelle preparandola ad assorbire al meglio i principi nutritivi di sieri e creme, ed è perfetto come base per il trucco.

È un prodotto che può sostituire la crema idratante? No, ma può diventare il responsabile di attimi di puro sollievo, questo perché è una coccola perfetta da portare sempre in borsa. Che sia in ufficio, in giro con le amiche o al mare, vaporizzare sul viso questo spray rinfrescante può trasformarsi in un momento di benessere impossibile da abbandonare, sopratutto quando il caldo e l’afa si fanno invadenti.

Attenzione però, questo spray non è da confondere con l’acqua termale, che ha principalmente un’azione lenitiva: consigliata per tutte le pelli sensibili e soggette a rossori, l’acqua termale si può vaporizzare su viso asciutto più volte al giorno per prevenire scottature - ovviamente senza dimenticare la crema solare - e lenire la pelle.

Per non farvi trovare impreparati per l’estate, ma anche ora per affrontare le temperature attuali che sembrano aver spiccato il volo, abbiamo selezionato alcune tra le face mist e le acque termali più meritevoli.