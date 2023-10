Cinque profumi da provare quest'autunno

«Nulla sveglia un ricordo quanto un odore» scriveva il padre del Romanticismo francese, Victor Hugo. Quante parole e quanti versi sono stati dedicati al profumo, quell’elisir capace di pervadere i sensi e far riaffiorare ricordi.

L’arte di miscelare gli aromi - la parola «profumo» deriva dal latino fumum, letteralmente «attraverso il fumo» - accompagna la nostra cultura da quasi sette millenni. E nonostante ognuno di noi abbia una fragranza del cuore, siamo sempre portati a cercarne di nuove per affidare loro nuovi momenti della nostra vita, nuove sensazioni, nuovi ricordi.

Ecco allora dieci profumi da scoprire (o riscoprire) in questi mesi d’autunno.

Marc O’Polo, Rain

Per questa stagione, Marc O’Polo presenta un concept di profumo olistico, innovativo e unico.«Rooted» è un’esperienza sensoriale che emana naturalezza, unendo le radici scandinave del brand al suo profondo rispetto per la natura. La linea, ispirata dagli elementi naturali, si compone di tre fragranze: Sky; Rain; Earth.

Con le sue note di pompelmo, bergamotto, vetiver e sale artico, Rain colpisce sin dal primo istante. Energetica, pura e fresca come un temporale d’estate, si sviluppa con un cuore di gardenia e peperoncino per poi passare a una base di vetiver e muschi.

Giorgio Armani, Sì Eau de Parfum Intense

Un nuovo capitolo nella storia dell’iconico Sì di Giorgio Armani. Sì Eau de Parfum Intense è una fragranza chypre ambrata e fruttata.

Ideato dal naso Julie Massé (MANE) il profumo si apre con un soccorso e polposo netterà di ribes nero che va poi a unirsi alla freschezza floreale e aromatica della rosa damascata e alle sfumature affumicate ed erbacee del tè nero. Alla base, un duo di note cremose e vellutate, vaniglia bourbon e olio di patchouli.

L’Erbolario, Alba in Asia

Un armonioso risveglio dei sensi. Alba in Asia di L’Erbolario si ispira alla grazia e alla purezza del Fiore di Loto, racchiudendo in un flacone le sensazione di un dolce risveglio tra placide distese acquatiche, alle prime luci del mattino, mentre tutto tace.

Il profumo, fiorito e muschiato, si compone di note di limone, fiore di loto, fiori d’arancio, muschio bianco e legno di cedro.

Gucci The Alchemist’s Garden, A Floral Verse

La nuova creazione firmata The Alchemist’s Garden racconta il viaggio poetico della natura dal tramonto all’alba, attraverso una miscela di Gelsomino Sambac Indiano e Tè Nero dello Sri Lanka. In essa si fondono i più delicati aromi della natura, dando vita a una composizione elegante, dalle note verdi fiorite.

La fragranza apre con il gelsomino sambac indiano, infuso di calore intenso e sensualità. Nel cuore, il tè nero dello Sri Lanka regala accenti asciutti, verdi, con note affumicate potenziate da sfaccettature fresche e speziate. A sigillare il carattere della fragranza, sul fondo, le note di muschio bianco che rilasciano una scia incantevole e delicata.

Chanel, Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intese

Intensamente sensuale per celebrare ogni giorno e ogni sera. E ogni incontro. Con un cuore di rosa e gelsomino, avvolto nelle note calde del patchouli d’Indonesia, le note di arancia di Sicilia e bergamotto di Calabria sono rese ancora più intense.

Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intese è per quelle donne audaci che cercano un tocco di magnetismo in più. Regalato dall’essenza di patchouli, presente in proporzioni ancora maggiori, associata all’assoluto di fava tonta e di vaniglia del Madagascar. La rivelazione di tutto il potere di Coco Mademoiselle.