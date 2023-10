Ciglia extra long

Uno dei prodotti di bellezza più iconici al mondo è senza dubbio il mascara. Facile da usare, ha il potere di trasformare lo sguardo con solo un tocco.

Le prime testimonianze riguardo l’utilizzo del mascara possono essere fatte risalire all’antico Egitto (attorno al 4.000 a.C.). Prodotto macinando galena (solfuro di piombo) e malachite (un carbonato di rame) e miscelandoli con acqua o olio per creare una pasta. L’uso di questo mascara - anche se forse sarebbe meglio definirlo kohl - non era un semplice vezzo. Gli egizi erano infatti convinti che indossarlo su ciglia e sopracciglia (ma anche attorno agli occhi) li avrebbe protetti dal malocchio e scongiurato le malattie.

Il primo mascara come lo conosciamo oggi è invece invenzione di Eugene Rimmel. Nel 1830 il profumiere francese sviluppò infatti il primo mascara commerciale composto da una miscela di vaselina e polvere di carbone. Fu lui a dargli il nome «mascaro» (maschera in spagnolo, ndr) perché secondo lui il prodotto aveva lo scopo di “mascherare” eventuali imperfezioni delle ciglia. Se applichiamo il mascara con facilità è però merito di Helena Rubinstein che, nel 1880, inventò la prima bacchetta per mascara.

Col passare degli anni il mascara non ha mai perso la sua popolarità, anzi, ha continuato ad evolversi portando alla nascita di una versione waterproof (anni Cinquanta); di una bacchetta a setole morbide (anni Sessanta): di varianti colorate (anni Settanta); e anche, negli anni Ottanta di mascara con ingredienti aggiuntivi come vitamine e serie per aiutare la crescita delle ciglia.

Oggi il mercato ne offre migliaia di versioni, ma cosa dettano le tendenze del mercato? Basta guardare alle passerelle autunno inverno 2023 per notare ciglia lunghissime ed extra black. Che fanno il verso alla tendenza soft punk o prendono ispirazione dalle dive del cinema. Ecco perché gli ultimi mascara proposti dai brand più amati sono pensati per dare alle tue ciglia più volume che mai.

Qualche esempio? Il nuovo Lash ’N Roll Mascara di e.l.f Cosmetics con scovolino curvo collega e separa le ciglia per uno sguardo magnetico, definito e a lunga tenuta. Questa stagione anche la famiglia Impeccabile di Collistar - pensata per raccogliere tutti i prodotti che costituiscono gli step ideali per un make-up dalla tenuta perfetta - si arricchisce con il nuovo Impeccabile Mascara Waterproof che promette volume, lunghezza, definizione e curvatura in una sola passata.

Il mascara Like a Pro di Deborah Milano è invece arricchito con acido ialuronico per garantire un effetto lifting e ciccia delicatamente incurvate e lunghissime. Catrice - il brand più famoso per i suoi mascara ultra performanti - propone per questo autunno il mascara Curl it Volume per un effetto ultra-voluminoso che dona a ogni singola ciglia un’incurvatura perfetta, grazie allo scovolino in silicone appositamente curvato e alla formula anti-grumi.

Il preferito di Chiara Ferragni, il mascara Lancôme Hypnôse Drama promette un volume estremo e ciglia ancora più folte, mentre l’iconico Eyes To Kill di Giorgio Armani Beauty si presenta come un mascara all-in-one che garantisce volume, lunghezza e definizione, grazie alla tecnologia Giorgio Armani Micro-fil, la formula avvolge le ciglia con estrema fluidità, per allungarle e allungarle all’infinito.