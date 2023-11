Il periodo natalizio è sempre stato un momento magico, carico di attese e sorprese. E cosa c’è di meglio di un calendario dell’avvento per accompagnare il conto alla rovescia? Oltre ai più tradizionali con cioccolatini o piccoli giocattoli per i più piccoli, il mondo della bellezza offre affascinanti alternative per gli amanti della cosmesi, della skincare e delle fragranze.

I calendari dell’avvento beauty offrono infatti una panoramica affascinante sui prodotti più amati e desiderati dell’anno. Tra prodotti mini e full size, è possibile sperimentare e scoprire nuove combinazioni ancora inesplorate.

Abbiamo selezionato i nostri preferiti, per accompagnarvi fino al 25 dicembre.

Acqua di Parma