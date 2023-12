Trend make up: un Natale dalle labbra scintillanti

Che sia rosso ciliegia, bordeaux o una tonalità neutra, l’importante è che brilli! Sono infatti i glitter, in particolar modo sulle labbra, il trend per questo Natale 2023. Tra le beauty influencer è già partita la gara per aggiudicarsi il premio come miglior make up natalizio e i glitter sono i protagonisti indiscussi.

La prima scelta da fare è capire se concentrare l’attenzione sugli occhi o sulle labbra, optare tra un intenso cat eye o delle labbra che lasciano il segno. Se pensiamo al trucco occhi, le tonalità da abbinare sono infinite: se si prediligono i toni scuri si può decidere per un bordeaux che sfuma verso il centro dell’occhio in un dorato scintillante e magari aggiungere un tocco sensuale con una riga di eye-liner nero, infine concludendo con un rossetto nude. Se invece si preferisce gestire le tonalità del marrone non si cade mai nel banale anzi, l’eleganza è assicurata. In questo caso possiamo osare con un rossetto intenso, dai toni del rosso al vinaccia.

I nuovi rossetti Rouge Dior sembrano perfetti per questa seconda opzione e hanno tutti i presupposti per diventare le star di queste vacanze natalizie. Applicarlo è molto semplice, infatti basta stendere la tinta sulle labbra per poi strofinarle tra loro, ed ecco che i glitter compaiono come per magia.

@hayleybuix Tried the new @Dior Glittery liquid lipstick! #makeuptips #lipsticktutorial #glitterlips

Un altro prodotto simile che sta spopolando sui social è firmato Animakeup, parliamo del Kawaii Kisses no transfer a lunga tenuta. La confezione al suo interno comprende un gloss da stendere e far asciugare, dei glitter in polvere e un applicatore. Anche il nuovo rossetto Kiss Fiercely firmato Chiara Ferragni sta riscuotendo ampiamente successo, questo grazie alla sua particolare tonalità burgundy. Per queste occasioni speciali c’è anche chi decide di abbandonare i classici look per sperimentare e mettersi alla prova realizzando delle vere opere d’arte sul volto. Qui di seguito una piccola gallery da cui prendere ispirazione per le feste, tra look eleganti e alcuni più divertenti.