La profumeria artistica va in scena a Esxence

È dedicato alla profumeria artistica, quella capace di colpire i sensi e restare nella memoria, Esxence - The Art Perfumery Event, fiera internazionale dedicata alla cultura olfattiva più autentica, ormai giunta alla sua 14esima edizione.

Dal 6 al 9 marzo 2024 - all’interno dell’Allianz MiCo Milano Convention Centre - oltre 360 brand provenienti da paesi diversi esporranno le loro creazioni, abbracciando il concerto della metamorfosi e della naturale evoluzione, con particolare attenzione a come le materie prime che compongono le fragranze cambiano nel tempo e come il senso dell’olfatto dia la possibilità di godere di sempre nuovi stimoli sensoriali mentre intorno tutto si trasforma continuamente.

«Dalla prima edizione del 2009 è passato del tempo e possiamo affermare che siamo diventati un punto di riferimento internazionale unico e abbiamo dato un’identità ad un settore della profumeria che ha contribuito all’evoluzione del consumo di profumeria di qualità», ha sottolineato Silvio Levi, co-fondatore di Esxence. «Ogni anno puntiamo a offrire ai visitatori le eccellenze della profumeria di ricerca a livello mondiale. Edizione dopo edizione puntiamo a crescere e a rinnovarci, facendo tesoro dell’esperienza e analizzando i trend più importanti del settore, grazie a un continuo lavoro di ricerca» ha poi aggiunto l’altro fondatore, nonché amministratore delegato di Equipe Exibit, Maurizio Cavezzali.

Tanti gli eventi in programma, in un calendario fitto di incontri, workshop e percorsi olfattivi aperti agli operatori e al pubblico, tenuti da esperti internazionali, studiosi e ricercatori, tra cui Annick Le Guérér, antropologa, storica ed esperta dei profumi e Calice Becker, Direttore della Givaudan Perfumery School e Co-Presidente della International Society of Perfumers-Creators.

Le iniziative di quest’anno tratteranno inoltre tematiche di grande attualità come la percezione e la diffusione della profumeria di ricerca nei mercati Orientali, con particolare attenzione al Middle East e alla Cina, l’Intelligenza Artificiale, la sostenibilità, l’educazione all’olfatto, una tavola rotonda dedicata ai giovani profumieri emergenti, oltre ad esperienze olfattive alla scoperta delle materie prime più ricercate. CFF Creative Flavours & Fragrances parteciperà invece attivamente con un proprio laboratorio esperienziale, un momento molto atteso dai professionisti del settore e dagli appassionati, per poter incontrare i protagonisti del mondo della profumeria e con la loro guida esplorare accordi e materie prime uniche.