Come mantenere l'abbronzatura più a lungo

L’abbronzatura, ottenuta con tanto impegno durante le vacanze estive, rischia di svanire rapidamente al ritorno delle vacanze? Non temete. Esistono prodotti e strategie efficaci per far durare la tintarella più a lungo.

Fare docce fresche

Fare il bagno in una vasca calda o aumentare troppo la temperatura sotto la doccia può disidratare la pelle e portare a un peeling più rapido. Per fissare il colore è quindi consigliabile lavarsi in acqua fresca e utilizzare un olio doccia idratante per fissare il colore.

Proprio per questo motivo Darling ha ideato un bagno doccia delicato per il corpo dalle proprietà idratanti e anti-ossidanti, adatto a tutti i tipi di pelle. Reso unico dall'iconica fragranza Darling al Monoi de Tahiti, deterge delicatamente, rispettando il pH fisiologico e il microbiota cutaneo. Grazie alla Tirosina, contribuisce a prolungare l’abbronzatura e ha proprietà lenitive e antiossidanti che proteggono la pelle dai danni causati dai radicali liberi.

Parola d’ordine: idratazione

Non c’è nulla di meglio di una buona lozione idratante per mantenere la tua pelle abbronzata e luminosa. Una pelle idratata è una pelle felice e una pelle felice mantiene l'abbronzatura senza sole più a lungo.

L’iconica Bum Bum Cream di Sol De Janeiro è l’alleato perfetto per queste ultime giornate d’estate. Potenziata da un mix di burro di cupuaçu ultra nutriente, açai potente antiossidante, olio di cocco ultra rivitalizzante e una piccola quantità di mica, questa crema a rapido assorbimento leviga e rassoda la pelle del corpo. Mentre il suo profumo delicato profumo riporta la mente a spiagge assolate.

Esfoliare

Sembra una follia, ma non è così. Per un’abbronzatura davvero duratura - e che svanisce gradualmente e soprattutto in modo uniforme - è fondamentale liberarsi delle cellule morte. La loro presenza non fa altro che attenuare la luminosità della pelle e quindi “oscurare” la vostra abbronzatura.

L’ELemis ha così ideato un sontuoso esfoliante a base di lime, zenzero e sale dando vita a una miscela unica di oli di bergamotto, cocco e mandorle dolci. Questo ricercato prodotto stimola, tonifica e regala una pelle eccezionalmente morbida. Lo scrub promuove il turnover cellulare e leviga il colorito, restituendo una pelle più vitale, pronta a risplendere come un sole nascente.

Una dieta ad hoc

Diversi studi hanno dimostrato che una dieta ricca di beta-carotene può ricreare dall'interno la luminosità della pelle baciata dal sole. Le migliori fonti naturali sono le patate dolci, le albicocche, il mango e soprattutto le carote.

Se invece avete bisogno di un extra aiuto, Stanartis popone una serie di integratori naturali, veri e propri alleati del benessere. «Golden Skin» è una formula ricca di beta carotene che al contempo ha un effetto antiossidante, migliora l’elasticità e l’idratazione della pelle e contrasta la formazione di radicali liberi.

E per il viso?

Il viso è sicuramente la parte più delicata del nostro corpo e per mantenere l’abbronzatura è necessario qualche trucco extra. Oltre a mantenere la pelle idratata con maschere e creme per il viso, il make-up può assicurare un effetto bronze più duraturo.

Basta affidarsi allo Stick Highlighter di Anastasia Beverly Hills. Una crema ultra-morbida e scintillante che dona una luminosità radiosa con un solo tocco. La sua formula leggera, effetto seconda pelle, è stratificabile e facile da sfumare, per un incarnato impeccabile con un finish sfumato. Sei tonalità illuminanti, che non lasciano tracce o sbavature, no transfer.