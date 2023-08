Per una tintarella extra-long

Primo, esfoliare delicatamente. Secondo, idratare in profondità. Sono i diktat per un'abbronzatura prolungata.

Oltre a una semplice e utilissima astuzia consigliata dall'esperto, il dermatologo AntoninoDi Pietro: «È bene lavarsi con acqua tiepida e sciacquarsi con un getto più freddo. Infine, è preferibile utilizzare asciugami morbidi, di lino o cotone, con cui tamponarsi e mai sfregare la pelle».

Pratico scrub solido per il corpo. Di origine naturale, si usa come una normale saponetta. Ai semi di nocciola e miele, esfolia senza seccare.

Il sole anche in una stanza

Un colorito sano non si nega a nessuno. Per questo esistono gli autoabbronzanti. Un tempo criticati perché accusati di macchiare la pelle, oggi, invece, grazie a formule rivoluzionarie, sono i veri alleati della tintarella in città.