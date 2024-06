Gli alimenti che favoriscono abbronzatura

L'estate 2014 non sarà ricordata come quella del sole a picco sull'Italia, ma è proprio quando il bel tempo latita che, se siete amanti della tintarella, occorre ottimizzare l'esposizione al sole. Per esempio aiutandovi con un'alimentazione che aiuta la pelle a rimanere idratata ed elastica favorendo l'abbronzatura, come questa.

Acqua

Per rimanere idratato il nostro corpo ha bisogno di circa 2,5 litri di acqua al giorno, soprattutto in un ambiente caldo e assolato come la spiaggia . Varianti? Ovviamente i succhi di frutta e i centrifugati naturali, ma anche cocomero e melone , ricchi di liquidi.

Vongole, cozze, ostriche, gamberetti e sardine

I prodotti del mare, ricchi di ferro che contrasta anemia, stanchezza e debolezza. Se non amate il genere spaghetti allo scoglio, trovate il ferro anche nella carne di manzo, maiale e tacchino o, se siete vegetariani, nei legumi, nei semi di zucca, nelle patate con la buccia e negli asparagi.

Agrumi, kiwi, fragole e ribes neri

Fragole & Co. sono tutti portatori sani di vitamina C, che favorisce la produzione di collagene, la proteina che stimola la tenuta della struttura della pelle, che altrimenti appare invecchiata e rugosa.

Insalata e verdura fresca

Ricche di antiossidanti, che contrastano l'invecchiamento dell'organismo, e quindi anche della pelle, proteggendola dal sole.

Sgombro, salmone e aringhe

I cosiddetti 'pesci grassi' sono il carico dei grassi polinsaturi e soprattutto di Omega 3 e Omega 6, la cui carenza provoca la pelle secca. Se non gradite il pesce grasso trovate Omega 3 e Omega 6 anche nella frutta in guscio, come i pistacchi .

Latte e latticini

Sono le fonti di Vitamina A, la cui carenza provoca un'eccessiva produzione di cheratina, la proteina che forma le unghie e che può indurire la pelle rendendola ruvida e squamosa.