Cannes 2024: tre beauty look da imitare

Testimonial di L’Oreal Paris, Katherine Langford ha optato per un look sofisticato che desse particolare rilievo allo sguardo. La truccatrice Val Garland ha preparato la pelle dell’attrice utilizzando il siero viso e contorno occhi della linea Revitalift Filler a base di acido ialuronico per poi applicare il fondotinta Accord Parfait Nude (tonalità 2-3 Light) e il corretto l’Infaillible (#326 Vanilla).

Per scaldare e dare luce all’incarnato, la make up artist ha poi scelto due prodotti: l’illuminante liquido dal finish naturale Lumi Glotion (#902 Light Glow) e la polvere compatta Bronze Please (nella tonalità 3 Amalfi).

Per creare il make up occhi, Val Garland ha invece utilizzato il gel per sopracciglia Brow Lamination, l’eyeliner Infaillible in due tonalità (Black e Brown) e per finire il nuovo mascara Panorama. Il tocco finale è regalato dal balsamo labbra Glow Paradise (#191 Nude Heaven) per un effetto «labbra appena baciate».