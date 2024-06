«La bellezza? Un equilibrio tra benessere interiore ed esteriore»

Figura di spicco nel settore della dermatologia cosmetica e imprenditrice di successo, la dottoressa Elena Aceto di Capriglia lavora oggi a fianco della figlia Camilla d’Antonio a Miamo. Un brand di cosmetici funzionali che coniuga tradizione e innovazione, attraverso l’arricchente dialogo tra due generazioni.

Attraverso prodotti brevettati, formulati utilizzando solo principi attivi accuratamente selezionati, Miamo si basa su una serie di protocolli che consentono di personalizzare il proprio percorso di benessere perché, come spiega la dottoressa, «ogni persona ha esigenze uniche».

In un’intervista esclusiva a Panorama.it, la dottoressa Elena Aceto di Capriglia ripercorre la sua carriera, nata dalla passione per il benessere, e i suoi progetti per il futuro.

Nel corso della sua carriera si è occupata dell’estetica a 360° gradi, da ambulatori medici alla produzione di prodotti per la cura della pelle. Quali sono le caratteristiche che l’hanno portata a specializzarsi in questo settore?

La mia carriera nel settore è stata guidata da una profonda passione per la bellezza e il benessere, unita a un forte desiderio di aiutare le persone a sentirsi bene con sé stesse. La mia formazione scientifica mi ha fornito una solida base di conoscenze in dermatologia e farmaceutica e questo mi ha permesso di comprendere a fondo i processi biologici che influenzano la salute della pelle e di sviluppare trattamenti mirati ed efficaci.

Inoltre, l'empatia e la capacità di ascoltare le esigenze dei pazienti sono state fondamentali nel mio percorso. Nella mia carriera, ho avuto l'opportunità di interagire direttamente con persone che cercavano soluzioni per vari problemi estetici e dermatologici. Questo contatto diretto mi ha permesso di comprendere profondamente le loro preoccupazioni e di sviluppare prodotti che rispondessero realmente alle loro esigenze.

Come definirebbe oggi la “bellezza”?

Oggi, definirei la "bellezza" come un concetto olistico che va ben oltre l'aspetto fisico. La bellezza è un equilibrio tra benessere interiore ed esteriore. È uno stato di armonia che riflette salute, autostima, e autenticità. Non si tratta solo di avere una pelle liscia o dei tratti perfetti, ma di sentirsi bene nella propria pelle e di amarsi veramente più di ogni altra cosa.



Nella mia vita e nel mio lavoro, cerco di promuovere una visione della bellezza che sia inclusiva e accessibile a tutti. I nostri prodotti sono studiati per mantenere la pelle in salute esaltandone la naturale bellezza, rispettando le peculiarità della pelle e delle esigenze di ciascuno seguendo un mantra preciso: Mi-Amo, ossia amarsi e prendersi cura di sé come punto di partenza per stare bene, dentro e fuori. La scienza e la cura della pelle vanno di pari passo per migliorare non solo l'aspetto esteriore, ma anche il benessere complessivo della persona – per me bellezza è intraprendere una storia d’amore, con sé stessi, per amarsi e imparare a valorizzarsi.

Parlando di Miamo, come è nato questo progetto e come si è sviluppato negli ultimi 12 anni?

Il progetto Miamo è nato dall'osservazione delle differenze tra i farmacisti italiani e quelli americani. Durante i miei frequenti viaggi negli Stati Uniti con mio marito, un chirurgo plastico membro della Società Americana di Chirurgia Plastica, ho notato un approccio molto diverso. Negli Stati Uniti, infatti, il farmacista ha un ruolo consulenziale e, dopo aver ricevuto la diagnosi del medico, prepara direttamente la ricetta per il paziente. Desideravo portare in Italia un modello simile, dove il farmacista potesse diventare un punto di riferimento nel campo della skincare. Così, ho creato un servizio di Consulenza Farmaceutica.

Nel corso degli anni, questo progetto si è sviluppato e trasformato in un'azienda affermata. Miamo si dedica a promuovere il benessere e la cura della pelle attraverso prodotti di alta qualità e protocolli personalizzati, studiati per rispondere alle diverse esigenze dei clienti. La nostra missione è anche quella di ispirare un benessere completo, promuovendo l'autostima e l'importanza di dedicare del tempo a sé stessi all'interno di uno stile di vita sano ed equilibrato.

Cosa differenza Miamo da altre realtà presenti sul mercato?

Ciò che distingue Miamo dalle altre realtà presenti sul mercato è la nostra combinazione unica di scienza avanzata, personalizzazione e approccio innovativo alla cura della pelle. In primo luogo, la nostra filosofia si basa su una solida base scientifica.

Ogni prodotto Miamo è il risultato di rigorose ricerche e test clinici. Collaboriamo con esperti dermatologi, farmacisti e ricercatori per sviluppare formule che siano non solo efficaci, ma anche sicure e adatte a diversi tipi di pelle. La nostra attenzione ai dettagli e l'impegno per la qualità sono fondamentali in ogni fase del processo di sviluppo. In secondo luogo, offriamo protocolli personalizzati. Riconosciamo che ogni persona ha esigenze uniche e, per questo, proponiamo consulenze individuali per creare routine di skincare su misura. I nostri clienti ricevono consigli specifici e prodotti che rispondono esattamente alle loro necessità, garantendo risultati ottimali.

Infine, l'innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi ingredienti e tecnologie per migliorare le nostre formule e offrire ai nostri clienti prodotti all'avanguardia.

Quali sono i vostri obiettivi futuri?

Gli obiettivi futuri di Miamo sono ambiziosi e riflettono il nostro impegno costante verso l'eccellenza e l'innovazione nel campo della skincare. Vogliamo continuare a sviluppare prodotti che non solo migliorino l'aspetto della pelle, ma anche il suo stato di salute complessivo. La nostra ricerca si concentrerà su ingredienti naturali e biotecnologici avanzati, per garantire efficacia e sicurezza.In secondo luogo, puntiamo a rafforzare la nostra presenza anche a livello internazionale.

Personalmente, tra i miei obiettivi, c’è quello di portare avanti e far crescere il progetto delle Miamo Lounge; sono luoghi in cui si svolgono i trattamenti a firma Miamo, basati su una filosofia mirata ad ottimizzare il benessere del nostro corpo con un approccio integrato Scientifico e Personalizzato. Nato come evoluzione del tradizionale concetto di SPA, Miamo è attualmente presente con 100 Lounge nel canale Farmacia, in centri all’avanguardia di medicina estetica, hotel di lusso, terme e spa di lusso.

Questo progetto da me fortemente voluto coniuga sapientemente gli attivi funzionali della linea Miamo Skin Professional a tecnologie innovative e manualità esperte firmate Miamo, offrendo al cliente un servizio altamente esclusivo e di alto profilo. L’approccio Healthy Skin System del brand offre un’esperienza unica: un’attenta selezione degli attivi, una vasta scelta dei trattamenti viso e corpo per offrire soluzioni appropriate per ogni specifica esigenza cutanea. Rituali unici che uniscono tradizione, relax e scientificità.



Un’ultima domanda più personale: da donna e imprenditrice, come riesce a bilanciare tutti i lati del suo lavoro?

Bilanciare i molteplici aspetti del mio lavoro come donna e imprenditrice è una sfida costante, ma è anche una fonte di grande soddisfazione. La pianificazione è essenziale, dedico del tempo ogni settimana per organizzare le mie attività, stabilire le priorità e fissare obiettivi chiari. Questo mi permette di mantenere il focus su ciò che è più importante, sia nel lavoro che nella vita personal; inoltre, credo fermamente nell'importanza di avere un team di supporto. Ho la fortuna di lavorare con persone eccezionali che condividono la mia visione e la mia passione per Miamo.

La flessibilità è un altro elemento chiave. Essere imprenditrice significa affrontare continuamente nuove sfide e adattarsi a situazioni inaspettate. Essere aperti al cambiamento e pronti a rivedere i propri piani è essenziale per mantenere l'equilibrio.

Infine, la passione per ciò che faccio è ciò che mi spinge avanti.

Amo il mio lavoro e credo profondamente nella missione di Miamo. Questa passione mi dà l'energia e la motivazione necessarie per superare le difficoltà e per gestire al meglio tutte le sfaccettature della mia vita, al lavoro e nella vita privata.