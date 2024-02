I beauty look di Sanremo 2024

Dal 1951 fino a oggi, il Festival di Sanremo è sempre stato considerato il più importante evento del panorama musicale italiano dove i grandi nomi si esibivano nelle loro migliori performance. Oggi, alla sua 74ª edizione, il palco del Festival di Sanremo vede la musica andare di pari passo con la moda, trasformandosi in un vero e proprio evento glamour dove lanciare nuove tendenze beauty.

Tutti i beauty guru d’Italia sono impazienti di scoprire i make-up che caratterizzeranno ogni serata, mentre Sanremo si è trasformata in una vera città della bellezza. Sono infatti tantissimi i Beauty Sponsor e Partner approdati in città per il Festival. Sephora quest’anno veste i panni di Beauty Partner e tra i concorrenti della gara ha scelto di supportare Emma e Big Mama, due artiste che rispecchiano al meglio gli ideali del beauty retailer, come l’autenticità e l’inclusività.

Sul lungomare di Sanremo è comparsa una grande ruota panoramica rosa, dietro non poteva che esserci lo zampino di Cristina Fogazzi. Fondatrice del marchio Veralab, la Fogazzi conquista anche quest’anno Sanremo e si conferma skincare partner. È invece la prima volta per L’Oréal Paris a Sanremo in qualità di Beauty Partner del Fuori Sanremo di Radio Italia. Avon quest’anno è Official Make-up Partner di Casa KissKiss, la nuova location dell’emittente radiofonica, e sarà presente nel Kiss Kiss Village con un beauty corner personalizzato. Torna a Sanremo anche ClioMakeUp che per la prima volta si occupa del beauty look di una concorrente, Rose Villain.

Make up luminosi ed eleganti per la prima serata del Festival: glitter, illuminante e labbra glossy in prima fila. Scopriamo i più belli o assurdi.

Big Mama (Sephora) ​Big Mama sfoggia un aggressivo cat-eye accompagnato da lunghe unghie ad artiglio, concedendosi un'acconciatura scultorea effetto wet da grande diva.