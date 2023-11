Mykita: «Il nostro obiettivo è reinventare l'occhiale»

Occhiali di design, definiti da un’estetica pura ma radicale. MYKITA nasce nel 2003 da un’idea di Moritz Krueger con l’idea di sviluppare prodotti eccezionali che durino nel tempo, riuscendo al contempo a essere trasparenti sulle proprie responsabilità sociali e ambientali. Un progetto ambizioso che nel 2014 si trasforma nella MYKITA HAUS, uno stabilimento dove il prodotto viene seguito in ogni fase.

Nel corso degli anni, MYKITA è stata insignita di oltre 40 premi e riconoscimenti formali nel campo del design del prodotto, dei negozi e della comunicazione, senza dimenticare l’innovazione materiale e tecnologica e l’imprenditoria. Ultimo tra questi il premio SILMO CSR Award per i suoi progressi nella responsabilità sociale e ambientale.

Di questo traguardo e degli altri obiettivi di MYKITA, abbiamo parlato insieme al suo fondatore Mortiz Krueger.

Congratulazioni. MYKITA ha recentemente ricevuto il premio "azienda responsabile" da SILMO. Cosa significa per voi questo riconoscimento?

Ricevere questo riconoscimento da una giuria di esperti indipendenti è per noi un risultato straordinario e siamo davvero grati per questo onore. Lo consideriamo una convalida del nostro modello aziendale e degli sforzi di CSR compiuti finora, compresi la visione e le intenzioni che abbiamo delineato per il prossimo futuro, che erano anche parte dei criteri. Lo prendiamo come un incoraggiamento a intensificare i nostri sforzi in tutti gli aspetti della responsabilità, a continuare a spingere, a innovare e a fare il passo più lungo della gamba, per dire che non intendiamo riposare sugli allori. Abbiamo fatto alcuni piani ambiziosi in linea con il nostro scopo e la nostra piattaforma strategica e concentreremo le nostre energie per trasformarli in realtà.

Avete coniato il termine "Modern Manufacturing" per descrivere la vostra azienda. Che cosa significa?

Usiamo Modern Manufactory come termine generico per indicare il nostro stabilimento di produzione di proprietà e gestione indipendente, con una rete di fornitura completamente integrata. Questa rete di produzione autonoma è una vera rarità nel settore dell'occhialeria e garantisce la completa autonomia e trasparenza del nostro processo di progettazione e produzione. Le nostre montature sono realizzate a mano presso la MYKITA HAUS di Berlino, mentre la pre-produzione di acetato avviene presso la MYKITA Manufactory nella Repubblica Ceca. Il termine descrive anche il nostro approccio multidisciplinare che combina l'artigianato e i processi ad alta tecnologia per creare i nostri prodotti.

Il vostro approccio al prodotto è olistico. Come nasce un paio di occhiali MYKITA?

Il chiaro linguaggio del design inizia con l'integrità dei materiali e con l'enfatizzazione delle proprietà più attraenti dei materiali utilizzati: acciaio inossidabile, acetato e MYLON. La prototipazione è una fase essenziale del processo di progettazione: il team di progettazione sviluppa ogni prodotto in un processo pratico incentrato su chi lo indossa, configurando attentamente ogni dettaglio. Ogni anno realizziamo oltre 800 prototipi, di cui circa 60 modelli entrano nella produzione finale. Una volta assegnati i prototipi, ogni montatura viene realizzata a mano dagli artigiani della MYKITA HAUS con un procedimento manuale e meticoloso che prevede oltre 80 fasi.

Siete stati i primi a implementare la tecnologia di stampa 3D. Su quali altre innovazioni state lavorando?

Il nostro obiettivo è reinventare l'occhiale; pertanto, cerchiamo costantemente di stabilire degli standard in tutte le aree della nostra attività. La nostra cerniera Endura senza distorsioni di nuova concezione per la collezione MYKITA ACETATE, ad esempio, testimonia questa innovatività. Altre pietre miliari della sostenibilità sono: Il 90% dei nostri materiali acquistati viene riciclato, mentre il 100% è riciclabile; il raggiungimento della completa circolarità con la nostra fornitura di acciaio inossidabile nel 2022. La durata è fondamentale, quindi lavoriamo per prolungare la vita dei prodotti offrendo servizi completi di riparazione e cura per i clienti all'ingrosso e al dettaglio.

La vostra nuova campagna per la prossima stagione si chiama "Eyes Wide Open". Come guarda MYKITA al futuro?

Guardiamo al futuro nello stesso modo in cui lo abbiamo sempre fatto, ovvero: Sempre insieme, sempre alle nostre condizioni.

Qual è il cliente per cui create i vostri prodotti?

Il nostro cliente si riflette davvero nella varietà di stili della nostra collezione. Realizziamo occhiali per le persone più diverse: tutte le età, i generi, le culture, le professioni e gli stili personali. Ciò che accomuna i nostri clienti è che sono attratti dalla qualità e dall'estetica originale dei nostri modelli e dai nostri valori come azienda e marchio.

Nella nuova collezione, c'è un paio che più di altri esprime lo spirito di MYKITA?

ARVO in Silver/Neon Pink della nostra collezione LITE è davvero una firma estetica di MYKITA. Il concetto di materiali ridotti, il tocco di colore, le proporzioni perfettamente bilanciate, la leggerezza e il comfort... il design è puro, ma anche radicale. Non manca di farsi notare. È moderno, ma anche senza tempo. ARVO è l'ultima iterazione di modelli simili a quelli da aviatore/navigatore che hanno riscosso un successo costante nella nostra collezione negli ultimi dieci anni.