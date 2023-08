Ucraina, a Zaporizhzhia fuga di vapore ma nessun rischio radioattivo secondo gli esperti

La fuoriuscita di vapore dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia (città dell'Ucraina sud-orientale) ha creato un forte allarmismo. Ma il direttore del dipartimento per la Sicurezza nucleare dell'Enea, Alessandro Dodaro ha assicurato che nella centrale nucleare ucraina non c'è alcun rischio radioattivo perché la fuoriuscita del vapore proviene da circuiti che non sono in contatto con il nocciolo del reattore. «È una fuoriuscita di vapore avvenuta in uno dei generatori di vapore della centrale. Sono circuiti che non sono in contatto con il nocciolo del reattore; ricevono acqua molto calda e la scambiano con altra che diventa vapore e fa girare la turbina», ha spiegato l'esperto.



«Il vapore che fuoriesce non è radioattivo - ha aggiunto - , ma vapore acquo puro al 100%, come quello che esce dalla torre di raffreddamento delle centrali nucleari. Quello che è stato eseguito nell'impianto è uno spegnimento a freddo, per il quale fra qualche giorno l'acqua del reattore arriverà a temperature più basse. È una situazione di assoluta tranquillità».