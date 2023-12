Ucraina e Moldavia: via libera del Consiglio Europeo per l’adesione dei Paesi alla Ue

Il Presidente Charles Michel ha annunciato tramite X-Twitter che il Consiglio Europeo ha approvato l'avvio dei negoziati di adesione con l'Ucraina. Nessun obiezione è stata sollevata, secondo fonti europee, sottolineando che la decisione è stata unanime. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato la mossa definendola una vittoria per l'Ucraina e per l'intera Europa. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che questa è una decisione strategica storica e un giorno memorabile per l'Unione Europea, mantenendo le promesse e mostrando solidarietà ai partner, inclusi Moldavia e Georgia.