Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha confermato di essere a conoscenza della presenza di militari della NATO in Ucraina, sostenendo che "è impossibile nascondere tale realtà". Questa ammissione segue le dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, il quale ha dichiarato che "in Ucraina sono già presenti militari della NATO", come riportato da Sky News.

Durante una conferenza, Sikorski non ha specificato di quali Paesi stesse parlando, ma ha ringraziato gli ambasciatori di tali nazioni per aver corso il rischio. Ha sottolineato che, sebbene conosca l'identità di questi Paesi, non può rivelarla: "Questi Paesi sanno chi sono, ma non posso rivelarli. Contrariamente ad altri politici, non li elencherò", ha aggiunto.