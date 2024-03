Turchia, elezioni amministrative all'opposizione

Il presidente turco Erdogan è stato sconfitto nelle elezioni amministrative che si sono tenute oggi nelle due principali città del paese: Istanbul ed Ankara. In entrambi gli scontri la vittoria è andata infatti ai candidati dell'opposizione.

«Oggi i nostri elettori hanno preso una decisione molto importante, hanno deciso di stabilire una nuova politica in Turchia» ha affermato Ozgur Ozel, il Segretario del maggior partito di opposizione Chp, i cui sindaci a Istanbul e Ankara, hanno mantenuto il controllo in entrambe le città alle elezioni amministrative «Il Chp ha ottenuto un risultato storico e ha deciso come governare il nostro Paese e i nostri comuni»