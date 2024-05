Trump condannato nel processo Stormy Daniels

Donald Trump è stato dichiarato colpevole nel processo riguardante i pagamenti alla porno star Stormy Daniels. La giuria di New York ha trovato l'ex presidente degli Stati Uniti colpevole di tutti i 34 capi d'accusa.

La pena, che sarà determinata in un'udienza successiva, potrebbe variare da un massimo di quattro anni di reclusione alla libertà vigilata o a una multa.

Con questo storico verdetto di colpevolezza, raggiunto all'unanimità dopo due giorni di deliberazioni, Trump diventa il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere condannato in un processo penale. È anche il primo candidato alla presidenza a condurre la campagna elettorale con una condanna penale, uno status che non gli impedisce di essere eletto e di assumere il ruolo di comandante in capo delle forze armate.