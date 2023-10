Scommesse, Tonali ha patteggiato: 10 mesi di squalifica

Il centrocampista del Newcastle e della nazionale Sandro Tonali, coinvolto nello scandalo delle scommesse su siti illegali e su partite di calcio, ha patteggiato con la Procura della Figc la sua pena. Tonali si dovrà fermare per 10 mesi, perderà questa stagione e anche la possibilità di giocare il prossimo Europeo, e dovrà scontare anche 8 mesi di pene alternative, l'adesione a un piano terapeutico anti ludopatia e dare la sua disponibilità a una serie di 16 incontri con i giovani per metterli in guardia dai pericoli delle scommesse. L'accordo è stato annunciato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. Dovrà essere validato dalla procura generale dello Sport presso il CONI prima del passaggio all’Uefa per l’estensione internazionale del provvedimento.