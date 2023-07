L'Antitrust multa Tim e Dazn per intesa su diritti calcio della Serie A

Multe per Tim e Dazn. L'Antitrust ha sanzionato per 760.776,82 euro Tim e per 7.240.250,84 euro Dazn per l'intesa sui diritti tv del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024, in base ai ricavi derivanti alle due società dalla commercializzazione dei diritti televisivi per la stagione 2021-2022. Da tenere presente che per il triennio 2021-2024, a seguito della gara indetta dalla Lega Calcio nel 2021, il titolare dei diritti tv è Dazn.



«Le sanzioni sono un monito perché giungono in un momento cruciale in vista dell’assegnazione del nuovo triennio dei diritti Tv. Il controllo esercitato dalle TLC nel settore del calcio sta diventando sempre più insopportabile. Non dobbiamo permettere che le aziende controllino e manipolino il mercato, limitando la libera scelta dei consumatori». Lo afferma Martina Donini, presidente di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori).