Calcio in tv: Serie A e Champions League, dove vederle e i prezzi

Mentre le squadre rifiniscono la preparazione nei rispettivi ritiri estivi, il tifoso e appassionato italiano si fa i conti in tasca per capire quanto costerà seguire i propri beniamini in tv nella prossima stagione e quanto saranno gli abbonamenti necessari. Premessa: siamo alla vigilia di un possibile cambiamento perché il campionato 2023/2024 è l'ultimo dell'attuale triennio di vendita dei diritti tv domestici della Serie A (la Lega lavora per avere entro inizio agosto offerte soddisfacenti per il periodo successivo) e anche le coppe europee sono al termine del precedente ciclo di commercializzazione. Dal 2024 cambieranno i format Uefa, nascerà la super Champions League i cui diritti per l'Italia sono già stati acquistati in esclusiva da Sky con l'eccezione della miglior partita del mercoledì sera per la quale si è mossa nuovamente Amazon.

Restando ai prossimi mesi, quello che i tifosi tele-appassionati devono sapere è che dare sfogo al proprio tifo dal salotto di casa non sarà a buon prezzo. Le tariffe sono mediamente in salita e non solo per la Serie A. Ci sono formule e incroci che consentono di risparmiare qualcosa ma a patto di rinunciare ad altro; ad esempio, alla flessibilità in uscita e nel mettere in pausa il proprio abbonamento. Ecco, comunque, una ricognizione delle offerte presenti sul mercato in questo momento.

Partiamo da DAZN che è il detentore principale dei diritti tv della Serie A potendo trasmettere per ogni giornata 7 partite in esclusiva e le altre 3 in co-esclusiva con Sky. L'offerta prevede tre pacchetti di cui solo due (Standard e Plus) consentono la visione della gare del campionato. Quello Standard, con pagamento mensile e possibilità di sospendere in ogni momento l'abbonamento, costerà 40,99 euro al mese e garantirà la possibilità di registrare fino a 6 device con visione contemporanea da 2 ma sempre sotto la stessa rete domestica. Il pacchetto Plus è stato prezzato invece a 55,99 euro al mese: fino a 7 device registrabili e contemporaneità di visione su 2 anche da reti differenti.

Si può risparmiare qualcosa, restando vicini ai prezzi dell'anno scorso, se si accetta di sottoscrivere un legame per 12 mesi senza possibilità di recesso. Pagando mensilmente le tariffe scendono a 30,99 euro al mese per lo Standard e a 45,99 euro al mese per il Plus. Oppure, ed è la novità di quest'anno, se si paga tutto in un'unica soluzione il totale diventa 299 euro per lo Standard e 449 per il Plus. In questo caso il versamento dell'intera quota è in anticipo e in un'unica soluzione.

Cosa si vede spendendo queste cifre? Tutta la Serie A con 7 partite per settimana in esclusiva assoluta, Serie B, Liga spagnola, Europa e il meglio della Conference League Uefa, oltre alle competizioni femminili con la Uefa Women's Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. Al di fuori del calcio c'è il campionato italiano di basket, l'Eurolega, Eurocup, NFL e i canali Eurosport HD 1 e 2.

QUANTO COSTA VEDERE SERIE A E CHAMPIONS SU SKY

Sky Sport avrà la diretta di 3 delle 10 partite della Serie A in co-esclusiva con DAZN. Si tratta dello slot del sabato alle 20,45. del lunch match della domenica alle 12,30 e di una delle gare domenicali delle 15. Con le tariffe al momento disponibili, il campionato è inserito nel pacchetto Calcio che contiene anche Serie B, Premier League, Ligue1 francese e Bundesliga tedesca al costo (insieme a Sky Tv) d 30 euro al mese che scendono a 14,90 con contratto della durata di 18 mesi.

Champions League - 121 partite su 137 -, Europa League, Conference League più tutti gli altri sport ed eventi in esclusiva Sky come Formula Uno, Moto Gp, Wimbledon e i tornei ATP, compongono invece il pacchetto Sport che può essere attivato da solo con Sky Tv (30,90 euro al mese per 18 mesi) o sommandolo a Sky Tv e a Calcio per 35,90 euro al mese, sempre legandosi con un contratto di 18 mesi.

QUANTO COSTA VEDERE IL CALCIO SU NOW

La Serie A 2023/2024 e la Champions League sono visibili anche attraverso la piattaforma Now che offre una selezione dei migliori canali di Sky. Il Pass Sport prevede l'accesso al meglio di campionato, Champions League, Formula Uno e Moto Gp al costo di 14,99 euro al mese, oppure a 9,99 legandosi per l'intera stagione. Nel caso della Serie A, ovviamente, Now trasmette le partite i cui diritti sono in possesso di Sky e non quelle di DAZN. Queste sono le tariffe al momento sul mercato.

QUANTO COSTA VEDERE LA CHAMPIONS LEAGUE SU MEDIASET

Ancora per la prossima stagione, la Champions League sarà visibile anche sui canali di Mediaset. Si tratta di una gara in chiaro (la migliore scelta) il martedì sera mentre la piattaforma Mediaset Infinity+ detiene i diritti di 121 gare su 137 al pari di Sky e le offre con un costo di 7,99 euro al mese con libertà di uscita in ogni momento, oppure 39 euro per 6 mesi o 69 euro per l'intero anno. Si possono associare fino a 4 dispositivi e due possono essere connessi contemporaneamente per la visione.

QUANTO COSTA VEDERE LA CHAMPIONS LEAGUE SU PRIME VIDEO

La migliore gara del mercoledì sera in esclusiva (nella prima fase con la certezza che ci sia una squadra italiana impegnata) e un totale di 16 gare nel corso della stagione sono l'offerta di Amazon attraverso Prime Video il cui abbonamento costa 49,99 euro all'anno oppure 4,99 euro al mese.

QUANTO COSTA VEDERE IL CALCIO SU TIM VISION

Sul mercato c'è anche l'offerta di Tim Vision: 19,99 euro al mese fino alla fine di dicembre per poi passare a 29,99 euro al mese. L'abbonamento consente la visione dei contenuti di DAZN e Mediaset Infinity dando così accesso a tutte le partite della Serie A e B, alla Champions League (121 gare su 137), all'Europa League e al meglio della Conference League.