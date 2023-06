Tim concede esclusiva a Kkr per trattare su Netco

Il cda di Tim ha concluso l'esame delle offerte non vincolanti per Netco, concedendo un periodo di esclusiva a Kkr e dando tempo non oltre il 30 settembre per presentare l’offerta vincolante. In particolare, il consiglio di amministrazione di Tim, spiega la nota, ha esaminato le offerte finali non vincolanti ricevute all'esito del processo competitivo avviato con riferimento alla valorizzazione delle attività relative alla rete fissa di Tim - incluse FiberCop e Sparkle - di cui è prevista la concentrazione in una società di prossima costituzione (“NetCo”).