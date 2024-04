Terrorista Isis arrestato a Fiumicino

Terrorista dell’Isis arrestato a Fiumicino: Ilkhomi Sayarakhmonzoda bloccato mentre prendeva il trenino verso Roma. “L’arresto di un cittadino del Tagikistan avvenuto oggi grazie all’attività della Polizia di Stato rappresenta un risultato molto importante, il frutto dell'efficace attività di prevenzione svolta dai nostri apparati sul territorio nazionale per contrastare la minaccia terroristica”.Lo dichiara il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che aggiunge: “Questo arresto conferma la proficua cooperazione con le Forze di polizia di altri Paesi. Con i nostripartner internazionali, infatti, esiste una costante condivisione sia del patrimonio informativo sia delle strategie operative per fronteggiare efficacemente i profili di rischio”.Il titolare del Viminale ha espresso l’apprezzamento per l’importante operazione al Capo della Polizia, Vittorio Pisani, pregandolo di estenderlo al personale della Poliziadi prevenzione, della Polizia di frontiera di Fiumicino e della Digos della Questura di Roma.