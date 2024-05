Sventato attentato alla Torcia Olimpica in Francia

Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Eysines, nella Gironda. Aveva intenzione di compiere un omicidio di massa questo giovedì, 23 maggio, durante il passaggio della fiamma olimpica a Bordeaux. L'arresto è stato effettuato il 21 maggio, secondo le informazioni di CNews confermate su X dal ministro degli Interni Gérald Darmanin.

Secondo il canale, l'individuo sarebbe un sostenitore del movimento Incel (single involontari), noto per il suo odio nei confronti delle donne. Sul suo profilo Facebook gli investigatori hanno scoperto un'allusione a Elliot Rodger, l'autore dell'omicidio di massa avvenuto il 23 maggio 2014 a Isla Vista, negli Stati Uniti, che provocò sei morti e 14 feriti. Il 22enne si è poi suicidato. Era uno dei “celibi involontari”.Questo giovedì 23 maggio coincide quindi con il decimo anniversario di questo omicidio. Su Facebook l’arrestato ha scritto: “Ci manchi, Elliot”. Il sospettato è stato presentato al magistrato il 22 maggio e posto in custodia cautelare. Durante l'interrogatorio, ha parlato del suo attacco pianificato, dicendo che poi aveva intenzione di uccidersi.

In un comunicato stampa, il pubblico ministero di Bordeaux, Frédérique Porterie, ha confermato la volontà di agire da parte di questa persona, che però non avrebbe parlato della fiamma olimpica. “Durante il fermo di polizia, l'interessato ha ammesso di aver considerato di commettere un atto, senza luogo specifico, a seguito di un'aggressione subita. Non è stato menzionato alcun riferimento alla fiamma olimpica”, ha detto.

L'individuo, Alex G., che vive nella Gironda e non ha precedenti penali, dovrà essere deferito giovedì mattina e presentato al magistrato, secondo la procura che ha chiesto l'apertura di un'indagine giudiziaria per "apologia di reato e associazione a delinquere". così come la sua collocazione in custodia cautelare.

La staffetta della torcia olimpica passa giovedì in Gironda tra i dintorni vitivinicoli di Libourne e l'area urbana di Bordeaux, dove il percorso terminerà a Place des Quinconces nel centro della città. L'indagine è stata aperta il 17 maggio "dopo un rapporto della piattaforma PHAROS" che aveva rilevato un messaggio preoccupante che poteva corrispondere ad un'apologia di reato e riferito all'omicidio di massa avvenuto in California il 23 maggio 2014", ha spiegato il magistrato. .

Una rivoltella “gom-cogne” ( pistola non letale destinata a sparare proiettili di gomma, ndr ), diversi telefoni cellulari e un computer” sono stati sequestrati dalla polizia durante una perquisizione a casa dell'imputato. Secondo chi gli sta vicino è molto fragile psicologicamente. Tuttavia, il perito psichiatrico designato non ha evidenziato alcun disturbo particolare», ha continuato il pubblico ministero, aggiungendo che le prime indagini evidenziano il suo interesse per il movimento Incel.