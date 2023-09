Sinner, fine della corsa agli UsOpen: battuto nella maratona con Zverev

Jannik Sinner non potrà cercare di prendersi la rivincita su Acaraz nei quarti di finale dello UsOpen dopo la sconfitta un anno fa, arrivata al termine di una partita epica e con un match point non convertito a disposizione. L'altoatesino è stato battuto negli ottavi di finale dal tedesco Aleksandr Zverev al termine una maratona da 4 ore e 41 minuti: 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 il risultato. Sinner ha patito problemi alle gambe per colpa di attacchi di crampi che lo hanno penalizzato nella fase centrale del match ma è stato capace di restare in partita e portare Zverev al quinto set dove è stato decisivo un break subito nel 2° game.

Fuori anche Matteo Arnaldi, l'altro azzurro che rimaneva in tabellone. E' stato sconfitto da Carlos Alcaraz col punteggio di 6-3 6-3 6-4.