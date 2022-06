Sindaco di Kremenchuk: colpito luogo molto affollato, morti e feriti

Ore 16.20 - Bilancio pesantissimo

L'attacco missilistico russo su Kremenchuk "è avvenuto in un luogo molto affollato", per questo "ci sono morti e feriti". Lo ha riferito il sindaco della città, Vitaly Maletsky. "L'attacco missilistico su Kremenchuk è avvenuto in un luogo che è al 100% irrilevante per le ostilità", ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook.



"L'attacco missilistico contro un centro commerciale in cui c'erano persone a Kremenchuk è un altro crimine di guerra russo. Un crimine contro l'umanità. Un chiaro e cinico atto di terrore contro la popolazione civile. La Russia è uno Stato terrorista". Lo ha scritto su Telegram il governatore della Regione di Poltava, Dmytro Lunin, sottolineando che "medici e soccorritori" sono sul posto e si sta cercando di chiarire il bilancio delle vittime.