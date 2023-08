Emergenza incendi in Sicilia tra il Palermitano e il Trapanese

In Sicilia gli incendi hanno colpito in particolare la zona di Palermo e Trapani. Le fiamme altissime hanno lambito la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Inoltre si apprende che un altro grosso incendio è divampato in via Pecoraino, vicino al centro commerciale Forum. A Campofelice un vasto incendio è divampato lungo la strada statale 113: le fiamme, che si sono sviluppate poco distanti dal belvedere, hanno raggiunto anche la strada d'ingresso del paese, dove un'abitazione e un centro commerciale cinese sono andati distrutti. Il fumo ha investito il centro abitato e molta gente ha abbandonato le proprie case per timore che il fuoco si stesse avvicinando. Gli uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco e della forestale hanno lavorato ininterrottamente fino all'alba.